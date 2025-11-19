Το πιο θανατηφόρο ηφαίστειο της Αμερικής εισέρχεται σε πρωτοφανή φάση

Το όρος Ρενιέρ στην Ουάσινγκτον φαίνεται πως «ξύπνησε» απότομα, παρουσιάζοντας σχεδόν αδιάκοπη σεισμική δραστηριότητα εδώ και μέρες, γεγονός που εντείνει τους φόβους πως μια έκρηξη μπορεί να μην είναι τόσο μακριά όσο πιστεύαμε.

Το ηφαίστειο, ένα από τα πιο επικίνδυνα των ΗΠΑ, δεσπόζει πάνω από εκατομμύρια κατοίκους στο Σιάτλ, την Τακόμα, τη Γιάκιμα και μέχρι το Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Τι δείχνουν οι συνεχείς δονήσεις κάτω από την επιφάνεια

Από το Σάββατο, το Ρενιέρ καταγράφει συνεχείς δονήσεις, με χιλιάδες μικροσκοπικούς παλμούς να «μπλέκονται» σε ένα αδιάλειπτο υπόκωφο βουητό.

Το φαινόμενο εντόπισε το Pacific Northwest Seismic Network, καθώς οι σεισμογράφοι στην δυτική πλαγιά του βουνού έδειξαν τρεις συνεχόμενες ημέρες σημάτων υψηλής ενέργειας χωρίς ουσιαστικά διαλείμματα.

Δεν πρόκειται για τεκτονικούς σεισμούς, αλλά για ηφαιστειακό τρέμουλο που προκαλείται όταν μάγμα, υπέρθερμο νερό και αέρια κινούνται στο εσωτερικό του ηφαιστείου.

Προειδοποιητικό σημάδι αλλά όχι άμεσος συναγερμός

Οι ειδικοί δεν θεωρούν ότι το Ρενιέρ θα εκραγεί άμεσα, όμως το φαινόμενο αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ότι η δραστηριότητα μπορεί να χτίζεται σταδιακά. Αυτό που αναμένουν οι γεωλόγοι είναι αν το τρέμουλο ενταθεί, αν αρχίσουν σεισμοί μέσα στο ηφαίστειο και αν παρατηρηθεί φούσκωμα του εδάφους γύρω από την κορυφή.

Σε μια πιθανή έκρηξη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι η λάβα ούτε οι στάχτες, αλλά οι λάχαρ: ορμητικά ρεύματα λάσπης που μπορούν να ισοπεδώσουν ολόκληρες κοινότητες μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με το USGS, μεγάλες λάχαρ μπορούν να καταστρέψουν, να θάψουν ή να παρασύρουν σχεδόν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Οι σεισμογράφοι «μαύρισαν» μέσα σε ώρες

Το πρώτο ανησυχητικό σήμα φάνηκε το Σάββατο στις 5 το πρωί, όταν τα καταγεγραμμένα σήματα άρχισαν να αυξάνονται απότομα. Σύντομα η εικόνα στα όργανα μετατράπηκε σε μια παχιά μαύρη λωρίδα, καθώς οι δονήσεις γίνονταν όλο και πιο πυκνές.

Στις 16 Νοεμβρίου σχεδόν ολόκληρο το 24ωρο είχε καλυφθεί από συνεχές «μαύρο» χωρίς περιόδους ηρεμίας. Μέχρι τη Δευτέρα, το 80% με 90% της ημέρας ήταν γεμάτο επαναλαμβανόμενες δονήσεις.

Μέχρι την Τρίτη δεν εντοπίστηκαν τα επόμενα κρίσιμα προειδοποιητικά σημάδια, συνεπώς το επίπεδο συναγερμού δεν έχει αυξηθεί. Ωστόσο, το επεισόδιο αυτό είναι από τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών και το USGS εξακολουθεί να κατατάσσει το Ρενιέρ ως ηφαίστειο «Πολύ Υψηλού» κινδύνου.

Το καλοκαίρι, περισσότεροι από 1.000 μικροσεισμοί καταγράφηκαν σε διάστημα τριών εβδομάδων – το μεγαλύτερο σμήνος στην ιστορία του βουνού. Το προηγούμενο, το 2009, είχε μόλις 120 μικροσεισμούς σε τρεις ημέρες.

Το μάθημα της έκρηξης του Αγίου Ελενης

Πολλοί επιστήμονες θυμούνται την έκρηξη του Mount Saint Helens το 1980, μόλις 50 μίλια μακριά. Η λάχαρ που ακολούθησε κατέστρεψε πάνω από 200 σπίτια, 185 μίλια δρόμων και συνέβαλε στον θάνατο 57 ανθρώπων.

Εκείνη η τραγωδία βοήθησε τους ειδικούς να κατανοήσουν πόσο φονικές μπορούν να γίνουν οι λάχαρ, κάτι που κάνει ακόμη πιο επείγουσα την προετοιμασία για ένα πιθανό αντίστοιχο σενάριο στο Ρενιέρ.