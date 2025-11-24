Ξεσπάει η Σάνα Μάριν: «Το πάρτι κράτησε έξι ώρες, ήμουν πρωθυπουργός 4 χρόνια»

Το 2019, η Σάνα Μάριν έγινε η νεότερη πρωθυπουργός της Φινλανδίας σε ηλικία μόλις 34 ετών και γρήγορα έγινε σύμβολο ενός νέου φιλελεύθερου κινήματος στην Ευρώπη. Η καριέρα της στην πολιτική ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Δύο χρόνια μετά την έναρξη της θητείας της, μία σειρά από βίντεο που την έδειχναν να χορεύει ξέφρενα σε ένα πάρτι με ένα δαντελένιο μαύρο φανελάκι έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, ενω αργότερα κυκλοφόρησε ένα νέο βίντεο που την έδειχνε να ερωτοτροπεί σε κλαμπ με έναν άντρα που δεν ήταν ο σύζυγός της.

Τέσσερα χρόνια μετά τη θριαμβευτική της είσοδο στην πολιτική, η Σάνα Μάριν αποχώρησε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος μετά την ήττα στις εκλογές. Είχαν προηγηθεί βέβαια διάφορα γεγονότα και σκάνδαλα που την έφεραν στο επίκεντρο των social media.

https://www.instagram.com/p/DF5U5eaNRWU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σήμερα, η πρώην πολιτικός — η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της με τίτλο «Hope in Action» και έχει 1 εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram — δηλώνει οτι λυπάται για τη σύνδεση με τα βίντεο, λέγοντας στους New York Times ότι αγωνίζεται για να χτίσει «έναν κόσμο όπου μπορεί κανείς να χορέψει ελεύθερα όταν σχολάσει από τη δουλειά του».

Η Μάριν βρέθηκε στο τιμόνι της χώρας της εν μέσω της πανδημίας COVID-19 και οδήγησε τη Φινλανδία στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αλλά οι χορευτικές κινήσεις που αμαύρωσαν τη φήμη της εξακολουθούν να της προκαλούν πικρία. Τα βίντεο που έγιναν viral δείχνουν την πρώην πολιτικό να χορεύει και να πίνει, ενώ οι φίλοι της την επευφημούν.

«Εκείνη η νύχτα ήταν, ίσως, έξι ώρες από τη ζωή μου», είπε η Μάριν στη συνέντευξή της στους NYT. «Ήμουν όμως πρωθυπουργός για τέσσερα χρόνια ». Η Μάριν επέρριψε ευθύνες στα μέσα ενημέρωσης για την κακή φήμη και ισχυρίζεται ότι η κρίση που οδήγησε στην αποκαθήλωσή της, έκρυβε ένα «επίπεδο μισογυνισμού». Εκείνη την εποχή, όπως είπε, έκανε ακόμη και τεστ ναρκωτικών για να διαψεύσει μία και καλή τις φήμες ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης στο βίντεο. «Κανείς δεν ρώτησε ποτέ έναν άνδρα ηγέτη: "Πώς μπορείς να έρχεσαι στη δουλειά σήμερα και να είσαι τόσο επαγγελματίας, ενώ χθες πήγες σε παμπ με τους φίλους σου;"» είπε.

Η Μάριν εγκατέλειψε την πολιτική. Αργότερα χώρισε με τον σύζυγό της, ενώ έγινε fashion icon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τότε που έφυγε από το πρωθυπουργικό αξίωμα. Σήμερα εργάζεται στο think tank Tony Blair Institute for Global Change, έναν οργανισμό που παρέχει πολιτικές συμβουλές σε παγκόσμιους ηγέτες. Η κύρια αρμοδιότητα της στον οργανισμό είναι να εργάζεται για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

