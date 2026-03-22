Κατάρ: Έξι νεκροί και ένας αγνοούμενος μετά τη συντριβή ελικοπτέρου

Οι αρχές του Κατάρ δεσμεύονται να διερευνήσουν σε βάθος τα αίτια του δυστυχήματος και να λάβουν μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών.

Έξι άτομα βρέθηκαν νεκρά ένα παραμένεινοούμενο μετά συντριβή ελικοπτέρου στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, όπως ανακοίνωσε επίσημα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με στόχο την ανεύρεση του τελευταίου αγνοούμενου επιβαίνοντα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών, το ελικόπτερο με επτά επιβάτες κατέπεσε στη θάλασσα. Μέχρι στιγμής, έξι από τους επιβαίνοντες έχουν εντοπιστεί νεκροί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του έβδομου. Η επιχείρηση διάσωσης διεξάγεται υπό δύσκολες συνθήκες, με το προσωπικό να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο μέσο για να εντοπίσει τον αγνοούμενο.

Press release regarding the search and rescue operations following the helicopter crash in the country's territorial waters.#MOIQatar pic.twitter.com/kXVVKA1ocm — Ministry of Interior - Qatar (@MOI_QatarEn) March 22, 2026

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ είχε ανακοινώσει ότι η πτώση του ελικοπτέρου οφείλεται σε «τεχνική βλάβη» που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας». Ωστόσο, δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο του ελικοπτέρου ή τη φύση της αποστολής του, γεγονός που αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η συντριβή ελικοπτέρου στο Κατάρ έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια των αερομεταφορών στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές δεσμεύονται να διερευνήσουν σε βάθος τα αίτια του ατυχήματος. Η εξέλιξη των ερευνών θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, καθώς και την πιθανή λήψη μέτρων για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.