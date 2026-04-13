Γαλλία: Προφυλακίστηκε ο πατέρας που εγκλώβισε για έναν χρόνο τον 9χρονο γιο του σε βαν

Το παιδί ανέφερε ότι η σύντροφος του πατέρα του «δεν το ήθελε μέσα στο διαμέρισμα» και επιθυμούσε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Γαλλία: Προφυλακίστηκε ο πατέρας που εγκλώβισε για έναν χρόνο τον 9χρονο γιο του σε βαν
Ο πατέρας ενός 9χρονου αγοριού, το οποίο φέρεται να κρατούσε εγκλωβισμένο για περισσότερο από έναν χρόνο μέσα σε ένα φορτηγάκι σε χωριό της ανατολικής Γαλλίας, προφυλακίστηκε για έναν χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τοπικού εισαγγελέα.

Την υπόθεση αποκάλυψε την Παρασκευή ο εισαγγελέας Νικολά Έιτζ. Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί πριν από μία εβδομάδα στο Χάγκενμπαχ, μια μικρή κοινότητα της Αλσατίας με περίπου 800 κατοίκους, έπειτα από ειδοποίηση κατοίκου της περιοχής, η οποία είχε ακούσει «θορύβους από ένα μικρό αγόρι» να προέρχονται από βαν σταθμευμένο σε αυλή.

Το παιδί βρέθηκε «χλωμό και εμφανώς υποσιτισμένο», γυμνό, ξαπλωμένο σε εμβρυϊκή στάση και σκεπασμένο με κουβέρτα, πάνω σε σωρό από σκουπίδια και κοντά σε περιττώματα. Όπως ανέφεραν οι αρχές, λόγω της παρατεταμένης ακινησίας, δεν μπορούσε πλέον να περπατήσει.

Το αγόρι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Μιλούζ, όπου παραμένει υπό νοσηλεία και είναι ασφαλές, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στην υπόθεση, αλλά και να διαπιστωθεί αν υπήρξαν άλλα άτομα που γνώριζαν την κατάσταση του παιδιού χωρίς να παρέμβουν, πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του στους ερευνητές, το παιδί ανέφερε ότι η σύντροφος του πατέρα του «δεν το ήθελε μέσα στο διαμέρισμα» και επιθυμούσε τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο πατέρας του το έκλεισε στο βαν στα τέλη του 2024, όταν ήταν 7 ετών, «για να αποφύγει τον εγκλεισμό του».

Ο 43χρονος πατέρας, που ζούσε με τη 37χρονη σύντροφό του και τα δύο παιδιά της, ηλικίας 12 και 10 ετών, ομολόγησε ότι κρατούσε φυλακισμένο το παιδί και ότι δεν το φρόντιζε.

Η σύντροφός του κατηγορείται για μη παροχή βοήθειας σε ανήλικο κάτω των 15 ετών σε κίνδυνο και για μη καταγγελία κακοποίησης, ενώ έχει τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο.

