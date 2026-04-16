Γυναίκα τραυματίστηκε αφού της σέρβιραν 14 σφηνάκια σε πλοίο - Κέρδισε αποζημίωση 300.000 δολαρίων

Snapshot Η 45χρονη νοσοκόμα Νταϊάνα Σάντερς κέρδισε αποζημίωση 300.000 δολαρίων από την Carnival Corporation λόγω υπερβολικής παροχής αλκοόλ και σοβαρών τραυματισμών σε κρουαζιερόπλοιο.

Το προσωπικό του μπαρ της σέρβιρε τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλα μέσα σε λιγότερο από εννέα ώρες, με αποτέλεσμα να πέσει από τις σκάλες και να τραυματιστεί σοβαρά.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η Carnival φέρει το 60% της ευθύνης και η Σάντερς το 40%, επιβεβαιώνοντας την υποχρέωση της εταιρείας να επιβλέπει και να παρέχει βοήθεια σε επιβάτες υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Carnival προσπάθησε να απορρίψει την αγωγή λόγω μη ταυτοποίησης υπαλλήλου, αλλά η υπόθεση προχώρησε σε δίκη με ετυμηγορία υπέρ της Σάντερς.

Η εταιρεία δήλωσε ότι διαφωνεί με την ετυμηγορία και σκοπεύει να επιδιώξει νέα δίκη και έφεση.

Μια νοσοκόμα από την Καλιφόρνια κέρδισε αποζημίωση ύψους 300.000 δολαρίων εναντίον της εταιρείας Carnival Corporation, που διαχειρίζεται κρουαζιερόπλοια αφού ισχυρίστηκε ότι το προσωπικό του μπαρ της σέρβιρε υπερβολική ποσότητα τεκίλας με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά.

Η 45χρονη Νταϊάνα Σάντερς ανέφερε στην αγωγή που κατέθεσε κατά της εταιρείας ότι της σέρβιραν τουλάχιστον 14 σφηνάκια τεκίλα σε λιγότερο από εννέα ώρες ενώ βρισκόταν στο πλοίο Carnival Radiance στις 5 Ιανουαρίου 2024.

Η βίαιη πτώση της από τις σκάλες προκάλεσε στη νοσοκόμα από τη Βόρεια Καλιφόρνια «σοβαρούς τραυματισμούς», μεταξύ των οποίων διάσειση, πονοκεφάλους, τραυματισμούς στην πλάτη και στον κόκκυγα, μώλωπες και πιθανή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, σημειώνεται στην αγωγή.

«Ξύπνησε χωρίς να ξέρει ακριβώς πώς βρέθηκε εκεί, στο κάτω μέρος της σκάλας στον χώρο του προσωπικού», δήλωσε ο δικηγόρος της, Σπένσερ Άρονφελντ, σε ένα βίντεο στο TikTok μετά την έκδοση της ετυμηγορίας.

Οι δικηγόροι της Σάντερς υποστήριξαν ότι το προσωπικό του μπαρ θα έπρεπε να είχε σταματήσει να της σερβίρει αλκοόλ αφού ήταν ξεκάθαρο ότι είχε μεθύσει. «Όταν ξύπνησα μετά από λιποθυμία και πήγα στο πλήρωμα και τους ζήτησα βοήθεια και τους ρώτησα τι συνέβη ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό. Μου έδωσαν αντικρουόμενες πληροφορίες, με αντιμετώπισαν σαν εγκληματία», είπε η Σάντερς στο βίντεο.

«Ένιωσα ότι με εκφοβίζουν. Ένιωσα ότι ό,τι έκαναν ήταν είτε για να με βασανίσουν ψυχολογικά είτε για να με βασανίσουν οικονομικά. Ήταν πολύ δύσκολο τα τελευταία δύο χρόνια», εξήγησε η 45χρονη.

Το νομικό επιχείρημα των δικηγόρων της 45χρονης ήταν ότι τα μέλη του πληρώματος είχαν εύλογη υποχρέωση μέριμνας έναντι της Σάντερς, η οποία περιλάμβανε «την εποπτεία και/ή την παροχή βοήθειας σε επιβάτες του πλοίου για τους οποίους η Carnival γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει, ότι επιδίδονταν ή ήταν πιθανό να επιδοθούν σε συμπεριφορά που ενδεχομένως να ήταν επικίνδυνη για τους ίδιους ή για άλλους επιβάτες του πλοίου».

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Μια ομοσπονδιακή επιτροπή ενόρκων στο Μαϊάμι αποφάνθηκε τελικά υπέρ της Σάντερς και της επιδίκασε αποζημίωση ύψους 300.000 δολαρίων. Αυτό το ποσό ξεπέρασε τα 250.000 δολάρια που ζητήθηκαν από την 45χρονη.

Η ετυμηγορία έκρινε ότι η Carnival φέρει το 60% της ευθύνης για το περιστατικό, ενώ η Σάντερς φέρει το 40%.

Η υπόθεση αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα καταγγελίας εναντίον μιας μεγάλης εταιρείας κρουαζιέρας που έφτασε στα δικαστήρια και η απόφαση που εκδόθηκε είναι υπέρ της επιβάτιδας.

«Είναι δύσκολο να φτάσει μια υπόθεση σε δίκη, τελεία και παύλα», δήλωσε ο Σπένσερ Άρονφελντ. Και συνέχισε: «Έχω χειριστεί πολλές υποθέσεις υπερβολικής παροχής αλκοόλ που κατέληξαν σε συμβιβασμό, αλλά καμία δεν προχώρησε μέχρι το τέλος».

H 45χρονη νοσοκόμα.

Τι υποστήριξε η εταιρεία

Η Carnival είχε προσπαθήσει να απορριφθεί η αγωγή από το δικαστήριο καθώς υποστήριξε ότι η 45χρονη δεν κατάφερε να προσδιορίσει το μέλος του πληρώματος που της σερβίρισε υπερβολική ποσότητα αλκοόλ ή το μπαρ όπου κατανάλωσε το αλκοόλ προκειμένου η εταιρεία κρουαζιέρας να μπορέσει να εντοπίσει τους μπάρμαν που εμπλέκονταν.

«Ως εκ τούτου, η κατηγορία για υπερβολικό σερβίρισμα αλκοόλ θα πρέπει να απορριφθεί, καθώς δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς ο υπάλληλος που έδειξε αμέλεια», είχαν υποστηρίξει οι δικηγόροι της Carnival.

«Η Carnival Corporation διαφωνεί με σεβασμό με την ετυμηγορία και πιστεύει ότι υπάρχουν λόγοι για νέα δίκη και έφεση, τους οποίους και θα διεκδικήσει», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας κρουαζιέρας στην εφημερίδα Herald.