Αρουραίοι «ροκάνιζαν» χρήματα μέσα σε ATM

Ανοίγοντας το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης, διαπίστωσαν ότι τα χρήματα στο εσωτερικό ήταν φαγωμένα από... αρουραίους που είχαν εισχωρήσει μέσα στο μηχάνημα.

Τα τρωκτικά έφαγαν συνολικά περί τα 1,2 εκατ. ρουπίες (περί τις 17.600 δολάρια), δείχνοντας μάλιστα προτίμηση στα χαρτονομίσματα των 2.000 και 500 ρουπιών. Ωστόσο, το ευτύχημα είναι ότι 1,7 εκατ. ρουπίες «διασώθηκαν» από το δόντια των τρωκτικών, σύμφωνα με το BBC.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Really Size doesn’t matter!! What a rat this is! Rat-bitten bank notes worth Rs 12 lakh 38 thousand. Torn notes and dead rat found inside ATM in Tinsukia Assam. Rat found dead before little one could bite remaining Rs 17 lakh 10 thousand. pic.twitter.com/3Omns7gAZH