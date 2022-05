Ο Τζόνι Ντεπ «ροκάρει» στη σκηνή, εν αναμονή της απόφασης για την πολύκροτη δίκη με τη Χερντ

Η τελική απόφαση στην πολύκροτη δίκη του Τζόνι Ντεπ με την Άμπερ Χερντ αναμένεται το νωρίτερο αύριο, 31 Μαΐου, οπότε ξεκινά και πάλι να συνεδριάζει το σώμα των ενόρκων, ή αργότερα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντεπ, που περιμένει την ετυμηγορία των ενόρκων στην δικαστική μάχη εναντίον της πρώην συζύγου του πήρε το αεροπλάνο μετά την παράθεση των τελευταίων επιχειρημάτων από τους συνηγόρους των δύο πλευρών την Παρασκευή, και βρέθηκε στη σκηνή στο Σέφιλντ της Αγγλίας. Έκανε λοιπόν μια εμφάνιση έκπληξη στο πλευρό του Τζεφ Μπεκ που αυτή τη στιγμή περιοδεύει στη γηραιά αλβιόνα.

Ο Ντεπ και ο Μπεκ ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με το τραγούδι "Isolation" του 2020 μια διασκευή του τραγουδιού του Τζον Λένον που κυκλοφόρησε το 1970. Το ζευγάρι ερμήνευσε επίσης διασκευές στο "What's Going On" του Marvin Gay και στο "Little Wing" του Jimi Hendrix. Φήμες λένε ότι ο Ντεπ μπορεί επίσης να ακολουθήσει τον Μπεκ στις επόμενες δύο στάσεις της περιοδείας του στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 30 και 31 Μαΐου.

Οι θαυμαστές του Ντεπ δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέποντας τους δύο ερμηνευτές ξανά μαζί, εστιάζοντας και στα πρόσφατα βαμμένα μαλλιά του που είναι πολύ πιο ανοιχτά από αυτά που είχε στις εμφανίσεις του στο δικαστήριο.

Πριν γίνει ηθοποιός, ο Ντεπ ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός. Σχημάτισε το γκρουπ Hollywood Vampires με τους Alice Cooper και Joe Perry το 2015. Έτσι λοιπόν, έκανε ένα διάλειμμα από την υψηλού προφίλ δικαστική του υπόθεση εναντίον της πρώην συζύγου του, η οποία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

Ο Ντεπ μηνύει τη Χερντ για συκοφαντική δυσφήμιση ζητώντας αποζημίωση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Η πρώην σύζυγός του διεκδικεί το διπλάσιο ποσό. Η δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 11 Απριλίου και μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται η απόφαση.