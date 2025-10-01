Γυμνή στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα: Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε στο Instagram

Στη Νέα Υόρκη βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες η Δήμητρα Ματσούκα, με την τελευταία της ανάρτηση στα social media να κερδίζει αμέσως την προσοχή των θαυμαστών της.

Η ηθοποιός, μοιράζεται συχνά στιγμές από τη δουλειά και τα ταξίδια της με το κοινό της. Αυτή τη φορά, όμως, μια ιδιαίτερη φωτογραφία από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στη Νέα Υόρκη έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

https://www.instagram.com/p/DPP9O3eAvps/

Στην εικόνα, η Δήμητρα Ματσούκα ποζάρει γυμνή, έχοντας γυρισμένη την πλάτη της στον φακό, ενώ κοιτάζει τον δρόμο της αμερικανικής μεγαλούπολης από τον πρώτο όροφο. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια λιτή αλλά αινιγματική λεζάντα: "Πρώτος όροφος".

Η συγκεκριμένη φωτογραφία συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια, με τους διαδικτυακούς φίλους της να την αποθεώνουν για την καλλιτεχνική της ματιά και την τόλμη της.

Η Δήμητρα Ματσούκα, που τα τελευταία χρόνια ισορροπεί ανάμεσα στην προσωπική της ευτυχία και την καλλιτεχνική της δραστηριότητα, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ξέρει πώς να μαγνητίζει το ενδιαφέρον – είτε πάνω στη σκηνή, είτε μέσα από έναν απλό αλλά εντυπωσιακό τρόπο έκφρασης στα social media.