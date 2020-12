J2US: Αποχώρησαν ο Τρύφωνας Σαμαράς και η Έφη Σαρρή - Η εμφάνιση - έκπληξη του Βασίλη Καρρά

Στο έκτο live του J2US τα ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να εντυπωσιάσουν τους κριτές αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που ψήφιζε.

Σύμφωνα με τη βαθμολογία των κριτών, η καλύτερη εμφάνιση ήταν αυτή της Νατάσας Καλογρίδη και του Νικόλα Ραπτάκη, η οποίοι ερμήνευσαν το τραγούδι «Sharona». Τα δύο ζευγάρια που βρέθηκαν στις δύο τελευταίες θέσεις ήταν η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Αναστάσιος Ράμμος και ο Τρύφωνας Σαμαράς με την Έφη Σαρρή.

Αυτοί που αποχώρησαν τελικά ήταν ο Τρύφωνας Σαμαράς με την Έφη Σαρρή αφού είχαν συγκεντρώσει και χαμηλή βαθμολογία από την επιτροπή.

Παράλληλα, στο επεισόδιο του Just the 2 Of Us έκανε εμφάνιση – έκπληξη ο Βασίλης Καρράς. Ο τραγουδιστής ερμήνευσε παλιά και νέα τραγούδια, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους αλλά και στους τηλεθεατές μοναδικές στιγμές.

Μάλιστα, μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές ήταν και το ντουέτο του με τη Δέσποινα Βανδή επί σκηνής.

