Τα αγκάθια του επικείμενου συνεδρίου της ΝΔ, ο μεγάλος χαμένος της ΔΕΘ, φέσια και κουτοπονηριές

Τα αγκάθια του επικείμενου συνεδρίου της ΝΔ

Στη ΝΔ αναθάρρησαν ολίγο με την δημοσκόπηση της Marc που τους δίνει με αναγωγή γύρω στο 31%. Βέβαια είναι προβληματισμένοι από το γεγονός ότι έχουν αρχίσει να βγαίνουν δημοσκοπήσεις για την μετά - Μητσοτάκη εποχή. Το σενάριο πάντως της αλλαγής εν κινήσει δεν έχει καμία απολύτως βάση και είναι εκτός πραγματικότητας...

Το μεγάλο στοίχημα για την Πειραιώς είναι το συνέδριο του κόμματος με ζητούμενο στην συσπείρωση. Ποιος μπορεί να την εξασφαλίσει από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού; Πολύ φοβάμαι από τους υπάρχοντες ουδείς. Και δεν σας κρύβω ότι στο γαλάζιο οικοσύστημα υπάρχει πολύ γκρίνια γι´αυτο ακριβώς το ζήτημα. Δεν φαίνεται προσώρας να υπάρχει ο άνθρωπος - συγκολλητική ουσία. Μέγα πρόβλημα αυτό. Θα με θυμηθείτε σύντομα...

Ο μεγάλος χαμένος της ΔΕΘ

Ο μεγάλος χαμένος της ΔΕΘ είναι ο Σωκράτης Φάμελλος. Ράγισε η καρδιά μου όταν τον είδα στη συνέντευξη Τύπου. Δύο ώρες μιλούσε μόνο για τον Τσίπρα και για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο πικραμένος Ανδρουλάκης , με την μεγάλη μεταγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος Νίκος, ο Ανδρουλάκης, δεν κατάφερε ούτε αυτός να κλέψει την παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Βγήκε, τα είπε κι έφυγε... Σχεδόν αόρατος ήταν. Δεν έμαθα αν ήταν δίπλα του η μεγάλη μεταγραφή από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ράνια Θρασκιά. Διότι στην ομιλία του Μητσοτάκη η πράσινη Ράνια ήταν πρώτη και καλύτερη... Μου λένε ότι ο πρόεδρος Νίκος ήταν σφόδρα πικραμένος από την Ράνια. Τουλάχιστον είχε κοντά του τον Πέτρο Παππά.

Κέντα Ανδρουλάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ

Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουμε την αίσθηση ότι έκανε … κέντα στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την πρόταση να καταργηθούν τα περίφημα και αμαρτωλά ΚΥΔ δηλαδή τα κέντρα που κάνουν τις δηλώσεις για τους αγρότες και να δώσουν τη θέση τους στα ΚΕΠ με συγκεκριμένες διαδικασίες. Μελετώντας την πρόταση έχουμε την αίσθηση ότι είναι καλά δουλεμένη και από ανθρώπους που ξέρουν πως λειτουργεί το κύκλωμα της απάτης μέσω των ΚΥΔ. Και η αίσθησή μας ενισχύεται από τον πανικό που έχει επικρατήσει στο στρατόπεδο Γαργαλάκου και τις επιθέσεις που ήδη έχουν αρχίσει να εξαπολύονται από αυτό και τους συν αυτώ. Δεν είναι και λίγο άλλωστε να τους χαλάσει η «μπίζνα». Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό πληθυσμό έχει ισχυρά ερείσματα και η επιλογή να παίξει και δημιουργικά για την εξυγίανση του καθεστώτος των επιδοτήσεων μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά εύστοχη.

Το ξήλωμα και το κόστος αποσφαλμάτωσης

Κατά τα λοιπά αρχίζει και ξετυλίγεται το κουβάρι του ρόλου των τεχνικών συμβούλων στον ΟΠΕΚΕΠΕ (Neuropublic και Σία) . Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι το πως κατάφεραν να ξηλώσουν με τη βοήθεια Μπαμπασίδη το σύστημα υποβολής δηλώσεων μέσω gov που ανέβηκε όταν Υπουργός ήταν ο Γιώργος Γεωργαντάς ο οποίος έφαγε το σαμποτάζ της ζωής του. Αυτό ίσως είναι το λιγότερο καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα καλύτερα. Όπως για παράδειγμα ότι το σύστημα Γεωργαντά έκανε μόνο του αποσφαλμάτωση αλλά επαναφέροντας το σύστημα Γαργαλάκου-Neuropublic που ήταν και απαρχαιωμένο τεχνολογικά η αποσφαλμάτωση ήταν πρόσθετη και χρεώσιμη υπηρεσία και δεν δούλευε όπως και δεν δουλεύει σωστά μέχρι σήμερα.

Φέσια και κουτοπονηριές

Κάποιοι άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν ως τρόπο ζωής την έλλειψη μέτρου και την ιδέα ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όπως για παράδειγμα να φτιάχνουν βίλες και να φεσώνουν τους μηχανικούς και τους εργολάβους ενώ προφανώς έχουν τη δυνατότητα να είναι συνεπείς. Βέβαια αν δεν έχεις δυνατότητα δεν φτιάχνεις βίλες. Υποθέτουμε ότι τέτοιες πρακτικές θα τις κατακρίνει η κα Ιουλία Τσέτη ως άνθρωπος που ήθελε να γίνει και Πρόεδρος του ΣΕΒ και να προωθήσει την επιχειρηματικότητα ειδικά των μικρομεσαίων για τους οποίους δήλωνε ότι νοιάζεται και μάλιστα πολύ. Γιατί είναι προφανές ότι η επιχειρηματικότητα δεν μπορεί να προωθείται με φέσια και κουτοπονηριές. Ή μήπως όχι;

Τα μυστήρια της Ελληνικός Χρυσός

Βλέποντας τα οικονομικά μεγέθη της Ελληνικός Χρυσός αναρωτιόμαστε για τη συνεισφορά σε άμεσους φόρους στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί στις πληρωμές για κυβερνήσεις αναφέρει ότι καταβλήθηκαν το 2024 φόροι 6,7 εκ ευρώ. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε κάτι αλλά αν είναι οι μόνες πληρωμές άμεσων φόρων καταρρίπτεται ο μύθος της της μεγάλης αποδοτικότητας για το κράτος. Και δεν είναι μόνο αυτό αλλά η εταιρία έχει ένα σωρό δικαστικές εκκρεμότητες με τον ΦΠΑ και ταυτόχρονα φαίνεται να παίρνει και «μέρισμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης με δάνεια ‘ύψους 90 εκ ευρώ ποσό διόλου ευκαταφρόνητο. Σε όλα αυτά να προσθέσουμε και αγορές 19 εκ ευρώ που έγιναν από την Eldorado Gold Corporation οι οποίες δεν καταλαβαίνουμε σε τι ακριβώς συνίστανται γιατί απομειώνουν την κερδοφορία και παρακαλούμε να μας το εξηγήσει κάποιος. Είναι εξοπλισμός και τι είδους εξοπλισμός. Είναι υπηρεσίες και τι είδους υπηρεσίες;

Άγνωστη ερώτηση και γενικόλογη απάντηση

Ρώτησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Prodea για την ακύρωση της συμφωνίας με την ΑΚΤΩΡ για την εξαγορά πακέτου ακινήτου. Οι λόγοι της ακύρωσης έχουν αναλυθεί άλλωστε τις προηγούμενες ημέρες και έχουμε την αίσθηση ότι η απόφαση ήταν ενδεδειγμένη από πλευράς Άκτωρ που άλλωστε έχει προτεραιότητα τις παραχωρήσεις που προσφέρουν καλύτερες αποδόσεις. Και η ανακοίνωση της Prodea δεν προσέθεσε κάτι καινούργιο για την ακύρωση της συμφωνίας. Όμως δεν προσέθεσε και ευκρινή απάντηση για τις επιδράσεις που έχει σε αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη καθώς ανέφερε ότι δεν θα επηρεάσει τον επενδυτικό της σχεδιασμό. Δηλαδή για να καταλάβουμε πως γίνεται να μην επηρεαστεί ο επενδυτικός σχεδιασμός από την μη πραγματοποίησης μια συμφωνίας της τάξεως των 600 εκ ευρώ. Βέβαια είδαμε την απάντηση της Prodea αλλά δεν γνωρίζουμε τι ρώτησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Γιατί το έχει μόνιμη τακτική να μην δημοσιοποιεί τις ερωτήσεις της . Τόσο πολύ κόπτεται για τη διαφάνεια και για το να κρίνουν οι επενδυτές αν κάνει καλά τη δουλειά της.

Ο κυκεώνας για το … Σπίτι μου

Δεν περπατά και το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 όπως μας πληροφορούν από τις τράπεζες. Και δεν περπάτα γιατί πρώτον τα ακίνητα που καλύπτουν τα χρηματοδοτούμενα ποσά είναι λίγα και δεύτερον πολλά από αυτά έχουν χίλια δύο προβλήματα που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. Οι αιτήσεις που έγιναν είναι 9700 αλλά και εκεί μπορεί στο τέλος να φτάσουν να μην γίνουν οι συναλλαγές. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό; Πολύ απλά λόγω του φουσκώματος της αγοράς ακινήτων έχει περιορίσει ακόμα περισσότερο τις επολογές ακινήτων οι οποίες ήταν έστι κι αλλιώς περιορισμένες. Η κυβέρνηση πάντως προσπαθεί και ετοιμάζεται για το Σπίτι μου 3 με ακόμα χαλαρότερα κριτήρια. Όσο όμως και να χαλαρώνεις τα κριτήρια οι δυσκολίες θα υπάρχουν όσο δεν βγαίνουν ακίνητα προς πώληση στην αγορά και η αγορά είναι περιορισμένη. Οι τράπεζες προσπαθούν να βγάλουν αυτά που έχουν αγοράσει από πλειστηριασμούς αλλά σε πλείστες των περιπτώσεων δεν μπορούν λόγω πολεοδομικών θεμάτων που έρχονται από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Φαίνεται ότι υπάρχει διευκόλυνση να κλείσουν αλλά και αυτό δεν αρκεί καθώς υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν κλείνουν με τίποτα.

Ο λογαριασμός IRIS σε Visa, MasterCard και το μέλλον

Έχουμε την αίσθηση ότι όπως πάει το πράγμα οι τράπεζες θα αρχίσουν να τα βλέπουν δύσκολα με τα έσοδα των προμηθειών από κάρτες όπως και οι εταιρίες που εκδίδουν τις κάρτες (visa, MasterCard κλπ). Και αυτό θα συμβεί λόγω της επέκτασης των πληρωμών με IRIS σε όλα τα εμπορικά καταστήματα. Και είναι προφανές ότι τα εμπορικά καταστήματα θα σπρώχνουν τους πλάτες τους να πληρώνουν με IRIS για να γλιτώσουν από τα κόστη των καρτών. Σε αυτό προσθέστε και τη γενικότερη τάση εναλλακτικών πληρωμών που υπάρχει παγκοσμίως και θα έχετε μια εικόνα το τι μέλλει γενέσθαι. Βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμα δεν κινδυνεύουν να πεθάνουν οι κάρτες καθώς δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις IRIS στο εξωτερικό αλλά είναι προφανές ότι και αυτή η εξέλιξη με διεθνές IRIS θα μπορεί να συμβεί όταν σφήνα στις τράπεζες έχουν μπει οι εταιρίες πληρωμών.

Με το φόβο της κρίσης χρέους

Μπορεί οι χρηματιστηριακές αγορές αγορές να αγνόησαν τα τεκταινόμενα στην Γαλλία αλλά τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά. Και αυτό δείχνει και η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch. Είναι όμως δεδομένο πως όταν ξεκινούν οι υποβαθμίσεις δεν ξέρει κανένας που θα σταματήσουν. Και όταν ξεκινούν αυξάνεται το κόστος δανεισμού που φέτος στη Γαλλία θα φτάσει ύψη ρεκόρ με τους τόκους να ξεπερνούν τα 67 δις ευρώ με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα. Όλα αυτά δημιουργούν ανησυχία για κρίση χρέους στην Ευρώπη και αυτό αποτυπώνεται στην άνοδο των αποδόσεων των τιμών των ομολόγων σε όλες τις χώρες της ΕΕ μετά την υποβάθμιση από τη Fitch. Φυσικά τα περί ΔΝΤ δεν φαίνεται να έχουν βάση αλλά είναι προφανές ότι οι χειρισμοί για τη Γαλλία δεν αποτελούν εύκολη υπόθεση για την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σημειώνεται ότι την Παρασκευή η απόδοση των γαλλικών ομολόγων στη δεκαετία ξεπέρασε το 3,5% με την Ελλάδα στο 3,4%.

Χωρίς προηγούμενο

Η παροχή αμοιβής για συμμετοχή στη γενική Συνέλευση από τους ομολογιούχους που δίνει η Ιντραλότ χωρίς αμφιβολία δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα. Ωστόσο είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται σε εξωτερικό και δείχνει πόση σημασία έχει για την εταιρία η τροποποίηση των όρων του ομολογιακού δανείου για την υλοποίηση της μεγάλης συγχώνευσης με την Baly’s. Η εταιρία επισημαίνει ότι η αμοιβή καταβάλλεται μόνο εφ όσν τροποποιηθούν οι όροι. Δηλαδή δεν αρκεί η συμμετοχή αλλά και η θετική ψήφος των ομολογιούχων.

Το διπλό όπλο

Πολύ δυνατά αναμένεται να κλείσει το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς για την Motor Oil καθώς υπάρχουν δύο γεγονότα που διαμορφώνουν τη συγκεκριμένη τάση. Πρώτον είναι η αύξηση των περιθωρίων διύλισης και δεύτερον η επαναλειτουργία του διυλιστηρίου μετά την περυσινή πυρκαγιά. Πέρυσι στο τελευταίο τρίμηνο το διυλιστήριο ήταν εκτός λειτουργίας και αυτό σημαίνει ότι φέτος μπορεί η κερδοφορία να εκτιναχθεί οδηγώντας την εταιρία σε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το σύνολο της χρονιάς.

Αποχώρηση με παρασκήνιο

Μια αποχώρηση με νόημα ανακοινώθηκε αργά το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής από την Aegean προφανώς για να περάσει στα χαμηλά. Πρόκειται για την αποχώρηση της Μαρίνας Σπυριδάκη επί χρόνια επικεφαλής του Coprorate Affairs and Communications. Τη θέση της αναλαμβάνει πρόσωπο εκ των έσω η κα Μαρίνα Βάλβη αλλά αυτό δεν είναι το ζήτημα καθώς εδώ και κάμποσους μήνες το κλίμα δεν ήταν καθόλου ευχάριστο καθώς η κα Σπυριδάκη είχε διαφορετική προσέγγιση για τον τρόπο που γινόταν η επικοινωνία.

Αισιοδοξία και από μηχανής θεός

Μένουμε στον όμιλο Βασιλάκη όπου φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται και τόσο πρίμα για την Autohellas καθώς ο τζίρος αυξήθηκε κατά 6% περίπου αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 12%. Και οι εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο μπορεί να είναι αισιόδοξες αλλά μπορεί να χρειαστεί ο από μηχανής θεός της Aegean για να εξωραϊστεί η κατάσταση. Πάντως στο εξάμηνο τα μερίσματα ήταν λιγότερα από πέρυσι και αυτό όσο να είναι περιόρισε την κερδοφορία όπως και τα χρηματοοικονομικά έξοδα που παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα παρά την σημαντική υποχώρηση επιτοκίων.