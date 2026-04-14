Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε οι πληρωμές – Ημερομηνίες ανά Ταμείο

Snapshot Οι συντάξεις Μαΐου 2026 θα καταβληθούν στις 24 και 27 Απριλίου 2026.

Οι κύριες συντάξεις πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα θα καταβληθούν στις 24 Απριλίου.

Οι κύριες συντάξεις πρώην Ταμείων Μισθωτών και οι συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Απριλίου.

Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Οι πληρωμές της 24ης Απριλίου θα εμφανιστούν από 23 Απριλίου και αυτές της 27ης Απριλίου από 24 Απριλίου.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Μαΐου 2026, με τον ΕΦΚΑ να ανακοινώνει προ ημερών τις ημερομηνίες.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Μαΐου θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 και τη Δευτέρα 27 Απριλίου.

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Ειδικότερα, θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ],

οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με βάση το ν.4387/2016 [ΟΠΣ-ΕΦΚΑ] και

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Ταμείου προέλευσης (μη μισθωτών ή μισθωτών), θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 ημέρα Δευτέρα.

όλες οι κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , και

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, να καταβληθούν στις 27 Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους ήδη από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Ειδικότερα, οι πληρωμές της Παρασκευής 24 Απριλίου θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 23 Απριλίου, ενώ για τις πληρωμές της Δευτέρας 27 Απριλίου, τα χρήματα θα πιστωθούν από την Παρασκευή 24 Απριλίου.