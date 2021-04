Πιερρακάκης: «Oποιος θέλει να εμβολιαστεί, θα μπορεί να το κάνει γρήγορα, απλά και με ασφάλεια»

«Ανοίγοντας τα ραντεβού εμβολιασμού για τους άνω των 30, θα είμαστε πολύ κοντά στο να μπορεί να εμβολιαστεί όποιος θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μετά το άνοιγμα των ραντεβού για εμβολιασμό άνω των 30 ετών αναμένονται ανακοινώσεις και για τις ηλικιακές ομάδες 40-44 και 45-49 ετών, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ενώ επισημαίνει ότι «ανοίγοντας τα ραντεβού εμβολιασμού για τις ηλικίες άνω των 30 ετών, θα είμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε πράξη για όλους αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή: ότι όποιος θέλει να εμβολιαστεί, θα μπορεί να το κάνει γρήγορα, απλά και με ασφάλεια».



Παράλληλα, ο υπουργός ανακοινώνει ότι σε λίγες ημέρες το gov.gr εμπλουτίζεται με μια νέα πλατφόρμα, το Know Your Customer, «η οποία αρχικά θα διευκολύνει τους πολίτες στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, αλλά κυρίως θα διασφαλίσει τα προσωπικά τους δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: ότι πλέον όποιος πολίτης το επιθυμεί δεν θα χρειάζεται να προσκομίζει στην τράπεζα που τηρεί λογαριασμό πιστοποιητικά, όπως το εκκαθαριστικό του, αλλά θα αποστέλλει μέσω της πλατφόρμας μόνο εκείνα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την τράπεζα».



Δεν παραλείπει να σχολιάσει και την επιλογή του από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στην προεδρία του Global Strategy Group λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για «αναγνώριση της προόδου που κατέγραψε η χώρα μέσα στην πανδημία στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και ευρύτερα στην αντιμετώπιση προκλήσεων με καινοτόμα προσέγγιση».





Ερ.: Το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ σας επέλεξε ως πρόεδρο το Global Strategy Group. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ανάληψη αυτή;



Απ.: Είναι πρώτα και πάνω απ' όλα η αναγνώριση της προόδου που κατέγραψε η χώρα μέσα στην πανδημία στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού αλλά και ευρύτερα στην αντιμετώπιση προκλήσεων με καινοτόμα προσέγγιση. Ασφαλώς το διαβατήριο της χώρας ήταν η συνολική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει το κράτος μέσω του gov.gr. Επιπλέον, ολοκληρώσαμε τη δημοπρασία για το φάσμα του 5G χωρίς να αποκλίνουμε από το χρονοδιάγραμμα και με προδιαγραφές που ενισχύουν την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων πέμπτης γενιάς. Και αυτό είναι κάτι που το αναγνωρίζει και το παρατηρητήριο για το 5G της ΕΕ, κατατάσσοντας την Ελλάδα πίσω μόνο από τη Φινλανδία και τη Γερμανία, με την πρόοδό μας να βρίσκεται στο 99%.



Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και άλλες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες μας. Μια από αυτές, τα SMS στο 13033, αναγνώρισε πέρυσι ο ΟΟΣΑ ως βέλτιστη πρακτική, καθώς αξιοποιήσαμε μια εν πολλοίς ξεπερασμένη τεχνολογία με καινοτόμα οπτική, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Όλα αυτά, η επίλυση εκκρεμοτήτων με το παρελθόν, η προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και η δημιουργική οπτική αποτέλεσαν το «διαβατήριο» της χώρας για αυτή τη θέση.



Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Global Strategy Group: όσα μας έμαθε η πανδημία αποτελούν την πυξίδα για την επόμενη ημέρα. Η πρόκληση για τον ΟΟΣΑ και τις χώρες - μέλη του είναι να σχεδιάσουμε όλοι μαζί τον οδικό χάρτη για την έξοδο από αυτή την κρίση. Και το Global Strategy Group μπορεί να συμβάλει καθοριστικά προς την κατεύθυνση αυτής της συνεργασίας.



Ερ.: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα της πλατφόρμας για εμβολιασμό των ατόμων από 30 μέχρι 50 ετών, όπως ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ο πρωθυπουργός; Αλλάζει κάτι στη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού σε σχέση με όσα γνωρίζουμε ήδη;



Απ.: Στην πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός συνόψισε όλη μας τη φιλοσοφία σε μία φράση: «το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρήγορο εμβόλιο» - και αυτό προσπαθούμε καθημερινά να υλοποιούμε μέσα από το σύστημα για το κλείσιμο ραντεβού που έχουμε σχεδιάσει. Την Μεγάλη Τρίτη θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 30-39. Τα ραντεβού που θα διατίθενται θα αφορούν αποκλειστικά εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca, ενώ για τις ηλικιακές ομάδες 40-44 και 45-49 αναμένονται ανακοινώσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες.



Η διαδικασία παραμένει αμετάβλητη. Αυτό σημαίνει ότι από τη Μεγάλη Τρίτη οι συμπολίτες μας ηλικίας 30-39 θα έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν το ραντεβού τους στο emvolio.gov.gr, στα φαρμακεία και τα ΚΕΠ όλης της χώρας, ενώ όσοι είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα μπορούν να επιβεβαιώσουν την προ-κράτηση που θα τους προταθεί με SMS.



Ανοίγοντας τα ραντεβού εμβολιασμού για τις ηλικίες άνω των 30 ετών, θα είμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε πράξη για όλους αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή: ότι όποιος θέλει να εμβολιαστεί, θα μπορεί να το κάνει γρήγορα, απλά και με ασφάλεια. Με τη συμμετοχή των πολιτών, μπορούμε να φτάσουμε ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ποσοστά εμβολιασμών που θα συνεπάγονται ένα επαρκές τείχος ανοσίας.



Ερ.: Περίπου πόσα μηνύματα έχουν σταλεί στο 13032 που τέθηκε σε λειτουργία από τις αρχές Απριλίου μέχρι σήμερα; Υπολογίζετε ότι στα μέσα Μαΐου θα σταματήσουμε να στέλνουμε μηνύματα για τις μετακινήσεις μας;



Απ.: Όπως και στο 13033, έχουμε επιλέξει να μη δίνουμε αριθμούς μηνυμάτων. Ο λόγος είναι ότι ο όγκος των SMS δεν οδηγεί στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Αυτό που μπορούμε να αξιολογήσουμε είναι ότι το άνοιγμα του λιανεμπορίου έγινε συντεταγμένα και με τήρηση των μέτρων. Αυτό αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία από την πτώση της θετικότητας των τεστ τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή την αναλογία θετικών τεστ προς τον συνολικό τους αριθμό. Και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, έμποροι, υπάλληλοι και πολίτες, συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτό.



Τα μηνύματα είχαν εξαρχής ως σκοπό να αποτελέσουν διευκόλυνση, ώστε να μην συμπληρώνουμε κάθε φορά την αντίστοιχη φόρμα. Ο χρόνος που θα σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας θα εξαρτηθεί από την πορεία των κρουσμάτων και τη φύση των μέτρων που θα ισχύουν. Έχουμε και την εμπειρία από πέρυσι ότι όσο περισσότερες δραστηριότητες ανοίγουν, τόσο πλησιάζουμε στο τέλος της διαδικασίας αποστολής μηνυμάτων.



Αυτό όμως που προέχει είναι ο στόχος που έχουμε μπροστά μας: σε λιγότερες από δέκα ημέρες η χώρα κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την άρση των περιορισμών. Και το κάνουμε συντεταγμένα, με σχέδιο και με δικλείδες ασφαλείας.



Ερ.: Την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκαν οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Θα διευρυνθούν αυτές οι υπηρεσίες και σε άλλους τομείς;



Απ.: Ανοίγοντας τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου σε επαγγελματίες ικανοποιήσαμε ένα απόλυτα εύλογο αίτημα που διατύπωναν εδώ και χρόνια όλοι οι κλάδοι που σχετίζονται με τα ακίνητα. Δεν ήταν λογικό δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές να πρέπει να μεταβαίνουν στα κτηματολογικά γραφεία για να κάνουν επιτόπου έλεγχο μέσω υπολογιστή. Παράλληλα, διαβαθμίσαμε τα δεδομένα του Κτηματολογίου ώστε κάθε επαγγελματική ομάδα να έχει μόνο την αναγκαία για την εργασία της πρόσβαση στην κτηματολογική πληροφορία. Και αυτό διότι δεν ήταν επίσης σωστό να μην υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες στο ποιος βλέπει τι.



Αυτό είναι μόνο το πρώτο μας βήμα αναφορικά με το Κτηματολόγιο. Ασφαλώς επιθυμούμε να επεκτείνουμε και να ενδυναμώσουμε τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει, ώστε να εξελιχθεί από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε έναν φορέα διευκόλυνσης των πολιτών και σε παράγοντα επιτάχυνσης των συναλλαγών γύρω από τα ακίνητα και τη γη.



Η πρώτη μας όμως μέριμνα είναι να διευρύνουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα την κάλυψη όλων των περιοχών από το Κτηματολόγιο. Αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικά μπορεί να αναζητηθεί ένα στα τρία δικαιώματα επί ακινήτων, καθώς για τα υπόλοιπα η κτηματογράφηση είναι ακόμα σε εξέλιξη.



Ερ.: Ποια είναι η επόμενη υπηρεσία που θα προστεθεί στο gov.gr με στόχο την γρήγορη και ασφαλή πλέον λόγω της πανδημίας απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών; Ποιες είναι οι προτεραιότητες που δίνετε όσον αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών του Δημοσίου και ποια ακόμη είναι τα μεγάλα κενά;



Απ.: Η επόμενη υπηρεσία που θα προσθέσουμε στο gov.gr είναι το Know Your Customer. Πρόκειται για μια πλατφόρμα η οποία αρχικά θα διευκολύνει τους πολίτες στις συναλλαγές τους με τις τράπεζες, αλλά κυρίως θα διασφαλίσει τα προσωπικά τους δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη: ότι πλέον όποιος πολίτης το επιθυμεί δεν θα χρειάζεται να προσκομίζει στην τράπεζα που τηρεί λογαριασμό πιστοποιητικά όπως το εκκαθαριστικό του, αλλά θα αποστέλλει μέσω της πλατφόρμας μόνο εκείνα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την τράπεζα.



Αυτή η διαδικασία, δηλαδή η αποστολή πληροφορίας αντί για την διακίνηση εγγράφων -ακόμα και ηλεκτρονικά- είναι η τελική φιλοσοφία απλοποίησης που θέλουμε να εισάγουμε στη λειτουργία του Δημοσίου. Μέχρι, όμως, να ψηφιοποιήσουμε το σύνολο των μητρώων και να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ τους, ασφαλώς θα συνεχίσουμε να συγχωνεύουμε ομοειδείς διαδικασίες και να καταργούμε εκείνες που είναι περιττές.



Για παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες ολοκληρώσαμε μια πολύ σημαντική απλούστευση στα πιστοποιητικά φερεγγυότητας που εκδίδουν τα δικαστήρια. Ενοποιήσαμε τα 25 υφιστάμενα σχετικά πιστοποιητικά -μη πτώχευσης, μη διορισμού εκκαθαριστή, μη λύσης κλπ- σε ένα ενιαίο, τόσο για τους πολίτες, όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Εξοικονομήσαμε έτσι χρόνο και πόρους όχι μόνο για τους ενδιαφερόμενους, αλλά και για τη Διοίκηση.



Ερ.: Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σχεδόν 9 στις 10 επιχειρήσεις υιοθέτησαν μεθόδους τηλεργασίας για την απασχόληση του προσωπικού τους, ενώ 6 στις 10 επιχειρήσεις έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Πώς το σχολιάζετε αυτό; Η Ελλάδα μπαίνει στην τροχιά της ψηφιακής ανάπτυξης και θα καταφέρει να προχωρήσει στην 4η βιομηχανική επανάσταση;



Απ.: Πράγματι, η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας ανέδειξε όλες τις πτυχές της. Και σίγουρα η τηλεργασία «ήρθε για να μείνει», όχι φυσικά σε τέτοια έκταση που εφαρμόζεται σήμερα, αλλά σε μεγαλύτερη συγκριτικά με πριν από την πανδημία.



Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι ψηφιακές δυνατότητες πρέπει να λειτουργούν ως μοχλός διευκόλυνσης και ενδυνάμωσης. Αυτή την αρχή θα εφαρμόσουμε σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών, σε ό,τι έχει να κάνει με την τηλεργασία στην μετά Covid-19 εποχή. Αυτή τη στιγμή, όμως, είμαστε προσηλωμένοι στην τεχνική υποστήριξη της τηλεργασίας, όσο αυτή αποτελεί ένα από τα όπλα για τον περιορισμό της πανδημίας.

