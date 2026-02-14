Ελβετία: 11 τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν σε καρναβαλική εκδήλωση στο χωριό Σαμπλ του καντονιού Βαλέ στη νοτιοδυτική Ελβετία από έκρηξη σε άρμα.

Το καρναβαλικό άρμα, ήταν εφοδιασμένο με ένα κανόνι που έριχνε κομφετί, το οποίο εξερράγη τραυματίζοντας τουλάχιστον 11 άτομα, ένα εκ των οποίων είναι σοβαρά τραυματισμένο.

Η έκρηξη φαίνεται να ήταν τυχαία, καθώς προκλήθηκε από τον αεροσυμπιεστή που τροφοδοτούσε το κανόνι με κομφετί, σύμφωνα με το ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS. «Λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη πάνω στο άρμα που μετέφερε το κανόνι με κομφετί», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Με ελικόπτερο διακομίσθηκε σοβαρά τραυματισμένος

Οι 11 τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου κι ακολούθως διακομίσθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Σε ό,τι αφορά στον βαρύτερα τραυματισμένο, διακομίσθηκε με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λωζάνης.