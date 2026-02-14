Πανελλαδική απεργία στις 25 Φεβρουαρίου από τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού – τουρισμού

Εικοσιτετράωρη πανελαδική απεργία ανακοίνωσε για τις 25 Φεβρουαρίου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας στις 11:00π.μ.

Η ΠΟΕΕΤ έχει ήδη αποστείλει επιστολή στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, κάνοντας γνωστό ότι θα ζητήσει συνάντηση μαζί της, ενώ την παράλληλα ενημερώνει για τα ερωτήματα που θα θέσει, ώστε να γίνει η ανάλογη προετοιμασία και να λάβει απαντήσεις.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή τα ερωτήματα είναι τα εξής:

«Πότε επιτέλους θα πληρωθούν οι εποχικά εργαζόμενοι το επίδομα ανεργίας και ορισμένοι το Δώρο Χριστουγέννων;

Τι θα γίνει με την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας;

Τι θα γίνει με την επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία όπως ίσχυε εδώ και δεκαετίες πριν τον νόμο Κατρούγκαλου;

Τι θα γίνει με τους υποστελεχωμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς»;

