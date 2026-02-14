Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ, Κούσνερ πριν από τις συνομιλίες με τη Ρωσία στη Γενεύη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει του επόμενου κύκλου διαπραγματεύσεων μεταξύ της Μόσχας, του Κιέβου και της Ουάσινγκτον, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενεύη.

Είχα μια συνομιλία με απεσταλμένους του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των τριμερών συναντήσεων στη Γενεύη. Βασιζόμαστε στο ότι οι συναντήσεις θα είναι πραγματικά παραγωγικές. Συζητήσαμε επίσης ορισμένες εξελίξεις μετά τις συναντήσεις στο Άμπου Ντάμπι.

Δεν μπορούν να γνωστοποιηθούν τα πάντα τηλεφωνικά και η διαπραγματευτική μας ομάδα θα παρουσιάσει τη θέση της Ουκρανίας την επόμενη εβδομάδα. Μίλησα επίσης για τη συνάντησή μας με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Αμερική διατηρεί σταθερά μια εποικοδομητική προσέγγιση και είναι έτοιμη να βοηθήσει στην προστασία ζωών. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ, την ομάδα του και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών για την υποστήριξή τους» έγραψε ο Ζελένσκι στο X.