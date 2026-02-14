Γερμανία: Περίπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μόναχο κατά των ιρανικών αρχών

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στην Τερέζινβισε, μια τεράστια πλατεία στα δυτικά της πόλης

Newsbomb

Γερμανία: Περίπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μόναχο κατά των ιρανικών αρχών
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περίπου 200.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στο Μόναχο για να διαμαρτυρηθούν κατά των ιρανικών αρχών, σύμφωνα με την αστυνομία στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, όπου πραγματοποιείται μέχρι αύριο η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια και στην οποία συμμετέχουν παγκόσμιοι ηγέτες.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ειρηνικά στην Τερέζινβισε, μια τεράστια πλατεία στα δυτικά της πόλης, παρατήρησε δημοσιογράφος του AFP, για να απαιτήσουν την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μετά την αιματηρή καταστολή που έχει καταπνίξει ένα εκτεταμένο κύμα διαμαρτυριών από τα τέλη Δεκεμβρίου.

Κάποιοι κυμάτιζαν σημαίες με οριζόντιες πράσινες, λευκές και κόκκινες ρίγες που έφεραν ένα λιοντάρι και έναν ήλιο, το έμβλημα της μοναρχίας που ανατράπηκε το 1979.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι χιλιάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν.

Η διοργανώτρια ένωση, Ο Κύκλος του Μονάχου, ανέμενε περί τους 100.000 διαδηλωτές.

Συγκεντρώσεις που ζητούν διεθνή δράση κατά της Τεχεράνης έχουν επίσης προγραμματιστεί για σήμερα στο Τορόντο και το Λος Άντζελες.

Την περασμένη εβδομάδα, περίπου 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν, του πολιτικού βραχίονα της εξόριστης αντιπολιτευτικής ομάδας Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν, την οποία η Τεχεράνη θεωρεί «τρομοκρατική» οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Διάσκεψη του Μονάχου σήμερα το πρωί, ο εξόριστος γιος του έκπτωτου σάχη, ο Ρεζά Παχλαβί, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «βοηθήσει» τον ιρανικό λαό, δηλώνοντας ότι ήρθε η «ώρα να τεθεί τέλος στην Ισλαμική Δημοκρατία».

«Αυτό είναι το αίτημα που αντηχεί από την αιματοχυσία των συμπατριωτών μου, οι οποίοι δεν μας ζητούν να μεταρρυθμίσουμε το καθεστώς, αλλά να τους βοηθήσουμε να το θάψουν», είπε ο Παχλαβί που ζει στη Νέα Υόρκη.

Όταν ρωτήθηκε μετά την ομιλία του, δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη διαδήλωση.

Για τη Διάσκεψη, οι γερμανικές αρχές είχαν ανακοινώσει αυξημένη ασφάλεια στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του εναέριου χώρου πάνω από το Μόναχο σε αεροσκάφη, ανάμεσά τους και drones.

Η αστυνομία του Μονάχου ανέφερε σήμερα ότι εντόπισε drones πάνω από την πλατεία Τερέζινβισε.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:51ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Νέες σφαγές τζιχαντιστών - 46 νεκροί σε επιθέσεις σε χωριά Χριστιανών

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Άφησαν ανθρώπινα κεφάλια με σημείωμα... «απαγορεύεται η κλοπή»

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ, Κούσνερ πριν από τις συνομιλίες με τη Ρωσία στη Γενεύη

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Περίπου 200.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μόναχο κατά των ιρανικών αρχών

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία στις 25 Φεβρουαρίου από τους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού – τουρισμού

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: 11 τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον αιφνίδιο θάνατο 45χρονου - Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Άρης 1-1: «Όρθιος» δια... χειρός Αθανασιάδη

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Βαθύ πένθος για τον 15χρονο -Ματαιώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Γυναίκα επιτέθηκε με ψαλίδι στον σύντροφό της - Τον κάρφωσε στον ώμο

22:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς έδιωξε συνεργάτη του επειδή πήγε στο Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι του

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

21:45LIFESTYLE

Tα δάκρυα της Νάνας Μούσχουρη: Ο Νίκος Αλιάγας την βράβευσε στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0: Νέα «ερυθρόλευκη» γκέλα - Χάνει έδαφος στην κορυφή

21:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Φθιώτιδα: Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Αθανάσιος Παπαζαχαρίας

21:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0 - Τέλος στη Λιβαδειά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν υπέγραψα εγώ» υποστήριξε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - Απολογείται την Τρίτη

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου: Νεκρός 67χρονος μετά από αιματηρό καβγά

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Με τραγούδια γάμου αποχαιρέτησαν τον 28χρονο Θοδωρή Ζαμπόγια που έσβησε «ξαφνικά»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: 11 τραυματίες, ένας εκ των οποίων σοβαρά σε έκρηξη κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Ηχητικό ντοκουμέντο από το συμβάν - «Με το ζόρι αναπνέουν» λέει η αδερφή του 15χρονου οδηγού

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Αγρίνιο για τον αιφνίδιο θάνατο 45χρονου - Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο έως την Δευτέρα το πρωί

21:45LIFESTYLE

Tα δάκρυα της Νάνας Μούσχουρη: Ο Νίκος Αλιάγας την βράβευσε στη Γαλλία με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη: Άγρια δολοφονία ηλικιωμένου με πολλαπλές μαχαιριές στο σπίτι του

14:49LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Antigoni: «Δεν με ενοχλεί που με συγκρίνουν με την Ελένη Φουρέιρα, είναι θεά»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες κι αφρικανική σκόνη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα από απόψε

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Αντετοκούνμπο ήρθε στην Ελλάδα: «Χάρη στο Γιάννη είμαι με την οικογένειά μου»

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: «Το παιδί μου δεν έχει ιδέα από οδήγηση» - Λύγισε η μητέρα του νεκρού παιδιού

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Άφησαν ανθρώπινα κεφάλια με σημείωμα... «απαγορεύεται η κλοπή»

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Κλειστοί δρόμοι και νέες κατολισθήσεις - Βράχια καταπλάκωσαν αυτοκίνητο

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Εξόρμηση Τροχαίας στο Ίλιον: 41 παραβάσεις, αφαιρέθηκαν 15 διπλώματα, ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Μητσοτάκης στη HORECA 2026: «Αυτός είναι καφές, δεν θα κοιμηθώ απόψε» - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ