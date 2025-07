Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε σε όσους πήγαν στη δεξίωση του Προεδρικού: Τείνει να μιμηθεί τα Oscar

Reception for the 51st anniversary of the restoration of democracy in the garden of the Presidential Palace, in Athens, Greece on July 24, 2025. / Δεξίωση για την 51η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, στην Αθήνα, στις 24 Ιουλίου, 2025.

SOOC