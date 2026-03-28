Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Παρατηρητής» ο Σαουλίδης λόγω... Τσίπρα;

Δεύτερη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, στον χώρο του κλειστού γυμναστηρίου του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο. Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ φαίνεται πως θα καταλήξει με κοινό παρονομαστή όλων των τάσεων την «ενότητα», όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και... απογοητεύσεις ήδη από την πρώτη ημέρα των εργασιών του.

Ο λόγος για το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και τυπικά μέλος της απερχόμενης ΚΕ, Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος παραλίγο να «φάει πόρτα» το απόγευμα της Παρασκευής κατά την ομιλία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Σαουλίδης, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό είχε αποστασιοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ, είχε δεχτεί κριτική από τη Χαριλάου Τρικούπη όταν συμμετείχε ως ομιλητής σε παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα, κατά την οποία μάλιστα άσκησε και κριτική στην ηγεσία του κόμματος για τη στρατηγική που ακολουθεί.

Ο Αντώνης Σαουλίδης προσήλθε στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο διαπίστωσε ότι δεν ήταν καταγεγραμμένος στους καταλόγους, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση όταν τελικά του δόθηκε άδεια να εισέλθει με την ιδιότητα του «παρατηρητή».

Σε δηλώσεις του, ο κ. Σαουλίδης εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, σχολιάζοντας ότι «το ζήτημα δεν είναι προσωπικό είναι βαθιά πολιτικό. Όταν ένα κόμμα αποκλείει θεσμικά στελέχη του, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Είναι πολιτικό. Το ΠΑΣΟΚ, είτε θα είναι ανοιχτό και δημοκρατικό, είτε θα είναι κλειστό και ελεγχόμενο».

«Σήμερα ήρθα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με το καταστατικό και με την ιδιότητα μου ως μέλους της απερχόμενης ΚΕ. Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία σαφή ενημέρωση για την συμμετοχή μου. Επίσης, δεν έχω λάβει και δε μου έχουν γνωστοποιήσει καμία απολύτως απόφαση από κανέναν αρμόδιο όργανο, για κανένα λόγο», τόνισε ο κ. Σαουλίδης.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες απέστειλε επιστολή προς την ΕΔΕΚΑΠ, ζητώντας διευκρινίσεις και ζητώντας να ενημερωθεί εγγράφως για το εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχικά μέτρα, ζητώντας να του κοινοποιηθεί τυχόν σχετική απόφαση και η νομική της βάση, ενώ τονίζει ότι ως μέλος του της ΚΕ και του ΠΓ προβλέπεται αυτοδίκαια η συμμετοχή του στις διαδικασίες.

