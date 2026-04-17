Θεοδωρικάκος: Εθνική ανάγκη η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και η ανταγωνιστικότητα

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την προώθηση επενδύσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
  • Δημιουργείται one stop shop για τις στρατηγικές επενδύσεις με όλες τις διαδικασίες να μεταφέρονται στο υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ ενισχύεται η διαφάνεια στον αναπτυξιακό νόμο με νέους κανόνες και τρία νέα καθεστώτα επενδύσεων συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ.
  • Απλοποιείται το πλαίσιο εκσυγχρονισμού βιομηχανικών μονάδων και ενισχύονται τα Επιχειρηματικά Πάρκα και οι υποδομές logistics για ευκολότερη εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους.
  • Καταργείται το Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και εισάγεται το Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων γίνονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του open business.
  • Θεσπίζεται ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων για παραδοσιακά προϊόντα, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών, και ενισχύεται η προστασία καταναλωτών με νέα ψηφιακά εργαλεία καταγγελιών.
Snapshot powered by AI

Διατάξεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση διαδικασιών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, «φέρνει» το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος

Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε επείγουσα εθνική ανάγκη την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και της ανθεκτικότητάς της, με δεδομένα μάλιστα «όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες με τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν και τη Μ. Ανατολή, την έντονη γεωπολιτική αστάθεια» και με το καθεστώς αβεβαιότητας που κυριαρχεί, αυτή τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο, με τις «μεγάλες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, στις ευρωπαϊκές οικονομίες και ασφαλώς και στην ελληνική οικονομία, επηρεάζοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το κόστος ενέργειας και όλου του είδους τις διεθνείς αγορές».

«Σε ένα τόσο δύσκολο και επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον, ο μόνος ασφαλής δρόμος για την Ελλάδα και τον ελληνισμό, είναι περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη και πιο εξαγωγική βιομηχανία, περισσότερη καινοτομία, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο σχετίζεται με όλους αυτούς τους στόχους καθώς περιλαμβάνει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση διαδικασιών, τη συνολική ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην επιχειρηματικότητα, ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο λειτουργικό περιβάλλον, για τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου και επισήμανε ότι:

  • Δημιουργείται one stop shop για τις στρατηγικές επενδύσεις και όλες οι διαδικασίες μεταφέρονται πλέον στο υπουργείο Ανάπτυξης. Το τμήμα υποδοχής επενδύσεων και προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΓΓ Ιδιωτικών Επενδύσεων καθίσταται ο ενιαίος και μοναδικός φορέας υποδοχής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων και όλη η διαδικασία του Enterprise Greece του υπουργείου Εξωτερικών, μεταφέρεται πλήρως το υπουργείο Ανάπτυξης.
  • Γίνονται στοχευμένες μεταρρυθμίσεις στον αναπτυξιακό νόμο που εισάγουν σαφείς κανόνες για περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία στο πλαίσιο. Δεν θα μπορούν να εντάσσονται σε καθεστώτα ενίσχυσης επενδυτικά σχέδια, εάν στο παρελθόν έχουν απενταχθεί ή όταν δεν τηρείται η εργατική νομοθεσία. Στο σημείο αυτό μάλιστα ο υπουργός Ανάπτυξης ενημέρωσε την επιτροπή της Βουλής ότι εντός της ημέρας, ανακοινώνονται τρία νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ το καθένα (μεγάλες επενδύσεις, επενδύσεις σε παραμεθόριες περιοχές και σε περιοχές που έχουν κάτω του 70% του εθνικού εισοδήματος και μεταποίηση). Είπε επίσης ότι έχουν ήδη ανακτηθεί 110 εκατομμύρια ευρώ από 145 επενδυτικές πρωτοβουλίες του παρελθόντος που είχαν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους, είχαν επιδοτηθεί αλλά δεν υλοποίησαν τις επενδύσεις, για τις οποίες είχαν πάρει τα χρήματα. «Δεν πρόκειται να σταματήσω αυτή τη δουλειά. Θα πάμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, μέχρι και την τελευταία επιχείρηση που είχε πάρει χρήματα και δεν έχει κάνει τη δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
  • Απλοποιείται το πλαίσιο επέκτασης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αττική γιατί «όταν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και δεν μεταβάλλει τη δραστηριότητά της ή την περιβαλλοντική της κατηγορία, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει από την αρχή τα ίδια διοικητικά εμπόδια» και έτσι δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού μέσω υπεύθυνης δήλωσης και γνωστοποίησης, χωρίς περιττές καθυστερήσεις.
  • Ενισχύεται το πλαίσιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα και τις υποδομές logistics, ώστε να γίνει πιο εύκολη η εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους.
  • Καταργείται το Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και στη θέση του μπαίνει το Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας.
  • Θεσπίζεται ολοκληρωμένο σύστημα αδειοδότησης και εποπτείας οικονομικών δραστηριοτήτων όπως οι δομές φροντίδας ηλικιωμένων, οι μονάδες προσχολικής αγωγής, υπηρεσίες ευεξίας, τουρισμού, μεταφορών. Οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας γίνονται πλέον μόνο ψηφιακά, μέσω του open business.
  • Δημιουργείται ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων για βιομηχανικά και χειροτεχνικά προϊόντα ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων και να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες ανάπτυξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ατομικά, παραγωγούς και επαγγελματίες. «Με τον ευρωπαϊκό τίτλο προστασίας εμβληματικά προϊόντα της πατρίδας μας, όπως τα ξυλόγλυπτα της Τήνου, τα μαχαίρια της Κρήτης, τα μάρμαρα Πεντέλης, τα κεραμικά της Σίφνου, τα ασημικά Ιωαννίνων, να αποκτήσουν αναγνωρίσιμη ταυτότητα και άρα πολύ ισχυρότερη θέση στη διεθνή αγορά», σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.
  • Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές, με αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους του κλάδου, για να διευκολυνθούν παραγωγοί και επαγγελματίες, για να υπάρχει διαφάνεια, προς όφελος των καταναλωτών.
  • Ενισχύεται η προστασία του καταναλωτή απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές και ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που διευκολύνουν την άμεση συμμετοχή του πολίτη που θα μπορεί να προβαίνει σε καταγγελία στην ηλεκτρονική εφαρμογή mykataggelies.
Σχόλια
