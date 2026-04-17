Θεοδωρικάκος: Εθνική ανάγκη η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και η ανταγωνιστικότητα

Snapshot Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση διαδικασιών και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας για την προώθηση επενδύσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Δημιουργείται one stop shop για τις στρατηγικές επενδύσεις με όλες τις διαδικασίες να μεταφέρονται στο υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ ενισχύεται η διαφάνεια στον αναπτυξιακό νόμο με νέους κανόνες και τρία νέα καθεστώτα επενδύσεων συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Απλοποιείται το πλαίσιο εκσυγχρονισμού βιομηχανικών μονάδων και ενισχύονται τα Επιχειρηματικά Πάρκα και οι υποδομές logistics για ευκολότερη εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωμένους χώρους.

Καταργείται το Δελτίο Βιομηχανικής Κίνησης και εισάγεται το Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας για τη μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων γίνονται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του open business.

Θεσπίζεται ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων για παραδοσιακά προϊόντα, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών, και ενισχύεται η προστασία καταναλωτών με νέα ψηφιακά εργαλεία καταγγελιών.

Διατάξεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση διαδικασιών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, «φέρνει» το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή, όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος

Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε επείγουσα εθνική ανάγκη την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και της ανθεκτικότητάς της, με δεδομένα μάλιστα «όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες με τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ιράν και τη Μ. Ανατολή, την έντονη γεωπολιτική αστάθεια» και με το καθεστώς αβεβαιότητας που κυριαρχεί, αυτή τη στιγμή, σε όλο τον κόσμο, με τις «μεγάλες πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία, στις ευρωπαϊκές οικονομίες και ασφαλώς και στην ελληνική οικονομία, επηρεάζοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες, το κόστος ενέργειας και όλου του είδους τις διεθνείς αγορές».

«Σε ένα τόσο δύσκολο και επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον, ο μόνος ασφαλής δρόμος για την Ελλάδα και τον ελληνισμό, είναι περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη και πιο εξαγωγική βιομηχανία, περισσότερη καινοτομία, περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους», είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σημείωσε ότι το νομοσχέδιο σχετίζεται με όλους αυτούς τους στόχους καθώς περιλαμβάνει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση διαδικασιών, τη συνολική ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην επιχειρηματικότητα, ένα πιο σύγχρονο και αξιόπιστο λειτουργικό περιβάλλον, για τις επενδύσεις και την επιχειρηματική δραστηριότητα, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που απαντούν στα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά.

Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου και επισήμανε ότι: