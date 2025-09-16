Βρετανικός:Τα πρώτα αντικείμενα ανασύρθηκαν από το ναυάγιο του αδελφού πλοίου του Τιτανικού στην Κέα
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης των αντικειμένων από βάθος άνω των 120 μέτρων
Στην επιφάνεια από τα βάθη της θάλασσας ανοιχτά της Κέας ήρθαν τα πρώτα αντικείμενα από το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, τον Βρετανικό που βυθίστηκε στα ανοικτά των ελληνικών ακτών το 1916.
Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένα ερευνητικό πρόγραμμα περιελάμβανε «την ανάκτηση αντικειμένων από το σημείο του ναυαγίου για πρώτη φορά, από βάθη άνω των 120 μέτρων».
Τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν περιλαμβάνουν την καμπάνα του παρατηρητηρίου του πλοίου, τη λυχνία σηματοδότησης στην αριστερή πλευρά, διάφορα είδη φορητού εξοπλισμού πρώτης και δεύτερης θέσης, κεραμικά πλακίδια που είχαν διακοσμήσει ένα χαμάμ και ένα ζευγάρι κιάλια.
Ο Βρετανικός ήταν ένα από τα τρία υπερατλαντικά επιβατηγά πλοία που κατασκευάστηκαν στο ναυπηγείο Harland and Wolff στο Μπέλφαστ, το πρώτο από τα οποία ήταν ο Τιτανικός.
Ο Βρετανικός επιτάχθηκε από το βρετανικό ναυαρχείο για να μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, χτύπησε σε γερμανική νάρκη τον Νοέμβριο του 1916 ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Κέας.
Το σκάφος βυθίστηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Από τους 1.065 επιβαίνοντες, οι 30 έχασαν τη ζωή τους όταν οι έλικες του πλοίου κόλλησαν δύο σωσίβιες λέμβους, ανέφερε το υπουργείο Πολιτισμού.
Το έργο για την τεκμηρίωση του ναυαγίου και του περιεχομένου του πραγματοποιήθηκε τον Μάιο από μια 11μελή ομάδα επαγγελματιών δυτών βαθέων υδάτων, χρησιμοποιώντας καταδυτικό εξοπλισμό κλειστού κυκλώματος.
Βίντεο από τη διαδικασία ανέλκυσης της καμπάνας του πλοίου
Η έρευνα οργανώθηκε από τον Βρετανό ερασιτέχνη ιστορικό Simon Mills, ιδρυτή του Britannic Foundation, και εποπτεύτηκε από ένα τμήμα του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού που είναι υπεύθυνο για την υποβρύχια αρχαιολογία.
«Οι συνθήκες στο σημείο του ναυαγίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των ρευμάτων, του βάθους και της χαμηλής ορατότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού προσθέτοντας ότι ορισμένα αντικείμενα που είχαν αρχικά επιλεγεί δεν μπορούσαν να ανακτηθούν λόγω της θέσης και της κατάστασης διατήρησής τους.
Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια του εξειδικευμένου τμήματος στην Αθήνα για περαιτέρω συντήρηση και θα παρουσιαστούν σε μόνιμη έκθεση στο υπό κατασκευή Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στον Πειραιά.
Το τρίτο πλοίο του ομίλου, το RMS Olympic, απέπλευσε από το 1911 έως το 1935, υποβαλλόμενο σε βελτιώσεις ασφαλείας μετά τη βύθιση του Τιτανικού το 1912.