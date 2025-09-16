Βρετανικός:Τα πρώτα αντικείμενα ανασύρθηκαν από το ναυάγιο του αδελφού πλοίου του Τιτανικού στην Κέα

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης των αντικειμένων από βάθος άνω των 120 μέτρων 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ
Το νοσοκομειακό πλοίο «Βρετανικός»
Newsbomb / Φωτογραφίες Υπουργείο Πολιτισμού
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στην επιφάνεια από τα βάθη της θάλασσας ανοιχτά της Κέας ήρθαν τα πρώτα αντικείμενα από το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, τον Βρετανικό που βυθίστηκε στα ανοικτά των ελληνικών ακτών το 1916.

ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Καταγραφή του ναυαγίου από πολυδεσμικό ηχοβολιστικό σύστημα. (multibeam sonar)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε τη Δευτέρα ότι ένα ερευνητικό πρόγραμμα περιελάμβανε «την ανάκτηση αντικειμένων από το σημείο του ναυαγίου για πρώτη φορά, από βάθη άνω των 120 μέτρων».

ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Στη διάρκεια των καταδύσεων στο ναυάγιο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τα αντικείμενα που ανασύρθηκαν περιλαμβάνουν την καμπάνα του παρατηρητηρίου του πλοίου, τη λυχνία σηματοδότησης στην αριστερή πλευρά, διάφορα είδη φορητού εξοπλισμού πρώτης και δεύτερης θέσης, κεραμικά πλακίδια που είχαν διακοσμήσει ένα χαμάμ και ένα ζευγάρι κιάλια.

ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Φωτογράφηση του αριστερού κόκκινου φανού κατά χώρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο Βρετανικός ήταν ένα από τα τρία υπερατλαντικά επιβατηγά πλοία που κατασκευάστηκαν στο ναυπηγείο Harland and Wolff στο Μπέλφαστ, το πρώτο από τα οποία ήταν ο Τιτανικός.

ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Εργασίες φωτογράφησης και προετοιμασίας ανέλκυσης της καμπάνας επιφυλακής του πλοίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Καμπάνα επιφυλακής (παρατηρητηρίου) μετά την ανέλκυση και διαδικασία καθαρισμού από τους θαλάσσιους οργανισμούς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Επάργυρος δίσκος σερβιρίσματος από τον εξοπλισμό της Α΄ Θέσης του πλοίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Αριστερός (port side) κόκκινος φανός σήμανσης του πλοίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Κυάλια παρατήρησης επιβάτου στο χώρο του ναυαγίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Νιπτήρας από πορσελάνη, προσαρμοσμένος σε ειδική κατασκευή ανάμεσα στις κουκέτες των καμπινών της Β Θέσης και αναδιπλούμενος προς εξοικονόμηση χώρου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο Βρετανικός επιτάχθηκε από το βρετανικό ναυαρχείο για να μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, χτύπησε σε γερμανική νάρκη τον Νοέμβριο του 1916 ενώ έπλεε στα ανοιχτά της Κέας.

ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Στη λεπτομέρεια η επιγραφή με την επωνυμία της κατασκευάστριας εταιρείας Harvie’s, Glasgow

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Στην πίσω όψη φέρουν το μονόγραμμα της κατασκευάστριας εταιρείας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το σκάφος βυθίστηκε σε λιγότερο από μία ώρα. Από τους 1.065 επιβαίνοντες, οι 30 έχασαν τη ζωή τους όταν οι έλικες του πλοίου κόλλησαν δύο σωσίβιες λέμβους, ανέφερε το υπουργείο Πολιτισμού.

ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Εργασίες ανέλκυσης αντικειμένων από το χώρο του ναυαγίου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Το έργο για την τεκμηρίωση του ναυαγίου και του περιεχομένου του πραγματοποιήθηκε τον Μάιο από μια 11μελή ομάδα επαγγελματιών δυτών βαθέων υδάτων, χρησιμοποιώντας καταδυτικό εξοπλισμό κλειστού κυκλώματος.

ΝΑΥΑΓΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ

Φωτογράφηση του αριστερού κόκκινου φανού κατά χώρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βίντεο από τη διαδικασία ανέλκυσης της καμπάνας του πλοίου

Η έρευνα οργανώθηκε από τον Βρετανό ερασιτέχνη ιστορικό Simon Mills, ιδρυτή του Britannic Foundation, και εποπτεύτηκε από ένα τμήμα του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού που είναι υπεύθυνο για την υποβρύχια αρχαιολογία.

«Οι συνθήκες στο σημείο του ναυαγίου ήταν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των ρευμάτων, του βάθους και της χαμηλής ορατότητας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού προσθέτοντας ότι ορισμένα αντικείμενα που είχαν αρχικά επιλεγεί δεν μπορούσαν να ανακτηθούν λόγω της θέσης και της κατάστασης διατήρησής τους.

Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια του εξειδικευμένου τμήματος στην Αθήνα για περαιτέρω συντήρηση και θα παρουσιαστούν σε μόνιμη έκθεση στο υπό κατασκευή Εθνικού Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων, στον Πειραιά.

Το τρίτο πλοίο του ομίλου, το RMS Olympic, απέπλευσε από το 1911 έως το 1935, υποβαλλόμενο σε βελτιώσεις ασφαλείας μετά τη βύθιση του Τιτανικού το 1912.

