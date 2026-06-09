«Ένα όνειρο, μια ιστορία»: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Κηποθέατρο Παπάγου

Στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης που υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια

Newsbomb

«Ένα όνειρο, μια ιστορία»: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Κηποθέατρο Παπάγου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, ένας τραγουδιστής με σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την αγάπη του κοινού, παρουσιάζει ξανά αυτό το καλοκαίρι, στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, ένα ρεσιτάλ φωνής και πιάνου με τίτλο Ένα όνειρο, μια ιστορία.

Στο πιάνο ο Νεοκλής Νεοφυτίδης που υπογράφει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Αυτή η μουσική παράσταση για πιάνο και φωνή χωρίζεται σε μικρές μουσικές ενότητες. Όσοι και όσες είχαν την τύχη να βρεθούν στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός τον Δεκέμβριο απόλαυσαν τον Κώστα Τριανταφυλλίδη να τραγουδάει ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές του αστικού λαϊκού ρεπερτορίου σαν να λέει διαφορετικές ιστορίες. Ιστορίες που θα ακουστούν για άλλη μια φορά, στις 8 Ιουλίου, στην πιο δροσερή γειτονιά της πόλης, στο Κηποθέατρο Παπάγου και θα μας οδηγήσουν στα τραγούδια που έγραψαν ανάμεσα σε άλλους ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Μάνος Λοΐζος, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Γιάννης Σπανός. Από το Ερωτικό και το Λούζεται η αγάπη μου, στο Αντιλαλούνε τα βουνά, στο Έξω φυσάει και βρέχει, στο Μια φορά και ένα καιρό, στη Νύχτα και σε αμέτρητα άλλα πολυαγαπημένα από τον θησαυρό της ελληνικής δισκογραφίας.

Μια απολαυστική παράσταση και μια διαδρομή που θα θα μας φέρει στην εποχή που ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμήνευσε μοναδικά το Όνειρο Απατηλό στην περίφημη διασκευή του Μίνου Μάτσα για την κινηματογραφική ταινία Ευτυχία, αλλά και στο τραγούδι του ίδιου συνθέτη με τίτλο Ιστορία από την τηλεοπτική σειρά Οι Πανθέοι που σύστησε τον Τριανταφυλλίδη σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Δύο τραγούδια που δίνουν από κοινού και τον τίτλο της παράστασης και δημιουργούν το κλίμα μέσα στο οποίο θα ανθίσει το πρόγραμμα που με ευαισθησία και γνώση έφτιαξε ο σπουδαίος Νεοκλής Νεοφυτίδης.

Στις 8 Ιουλίου συναντιόμαστε ξανά με δύο σπουδαίους καλλιτέχνες και αφηνόμαστε στην δεξιοτεχνία και στο αίσθημα που θα μοιραστούν ανεπιτήδευτα μαζί μας, κάτω από τον αττικό, καλοκαιρινό ουρανό, στο Κηποθέατρο Παπάγου.

INFO

Κώστας Τριανταφυλλίδης

«Ένα όνειρο, μια ιστορία»

Δημοτικό Θέατρο Παπάγου

Τετάρτη 8 Ιουλίου

Ερμηνεία: Κώστας Τριανταφυλλίδης
Καλλιτεχνική επιμέλεια – πιάνο: Νεοκλής Νεοφυτίδης
Ηχοληψία: Ηλίας Λάκκας
Φωτογραφία αφίσας: Λευτέρης Σιαράπης
Artwork: Πέτρος Παράσχης

Προπώληση εδώ

Ώρα έναρξης: 21:00

ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
CELESTIAL ARTS & ENTERTAIΝMENT PRODUCTIONS

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας στο πιλοτήριο Airbus A320 χαιρετάει τους πιλότους των μαχητικών που τον συνοδεύουν

18:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμερίσματα: Οι τιμές αυξήθηκαν άνω του 5% το α' τρίμηνο 2026 - Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη αύξηση

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Οικόπεδα: Παράταση έως 30 Ιουνίου ζητά η ΠΟΜΙΔΑ για καθαρισμούς και δηλώσεις

17:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Κοντός: «Όλοι θα δώσουν το 100% για να πάρουμε αύριο το παιχνίδι, υπάρχει διάσταση απόψεων με ΕΟΚ»

17:40ΚΟΣΜΟΣ

«Όποιος κι αν το έκανε, μπράβο»: Ο Ράμα αυτοτρολάρεται και ποστάρει AI βίντεο φορώντας γυναικεία εσώρουχα και ψηλοτάκουνα

17:38LIFESTYLE

Love is in the air: Τριντό, Πέρι, Μπλαντ και Κρασίνσκι «φώτισαν» το κόκκινο χαλί με τον έρωτά τους

17:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Δεν έχω δει ποτέ μου τέτοια διαφορά στις βολές - Να κερδίσουμε σε οποιαδήποτε κατάσταση»

17:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαριά τιμωρία για τον Προμηθέα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (pic)

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Πράσινες ή ώριμες μπανάνες; Γιατί η ωριμότητα έχει σημασία για τη δυσκοιλιότητα

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Μέσα ο Όσμαν, εκτός ο Ρογκαβόπουλος, ερωτηματικό ο Σλούκας

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος από τη Βουλγαρία στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στον Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

17:03ANNOUNCEMENTS

Νίνο και Ζόζεφιν: Ανεβαίνουν στη σκηνή του City Garden για ένα εκρηκτικό live

17:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Τα σενάρια της επόμενης μέρας και ο... μονομερής αρραβώνας με Τσίπρα

16:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ένα όνειρο, μια ιστορία»: Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο Κηποθέατρο Παπάγου

16:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκία και Καναδάς συμφώνησαν διερευνητικές συνομιλίες για συμφωνία ελεύθερου εμπόριου

16:57LIFESTYLE

Μπλε Ώρες: Οι δύο πρωταγωνιστές που θα ζήσουν έναν παθιασμένο έρωτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Αυτή είναι η 56χρονη που δολοφονήθηκε μαζί με τον γιο της

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb για το Αίγιο: 4-5 ώρες μετά τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου, ειδοποίησε γείτονες ο 65χρονος Ιταλός

14:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα από Πορτογάλο ιστορικό : «Γελοία και δηλητηριώδης η ιδέα ότι η τέχνη πρέπει να φυλετικοποιηθεί»

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού στη μέση του δρόμου

19:39WHAT THE FACT

10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Μουδιασμένη η Μεσοποταμία από τον χαμό του 16χρονου – «Ήταν μία αχώριστη παρέα» - Ακαριαία σκοτώθηκε ο νεαρός μαθητής

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

16:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης: Στο σημείο ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ελικόπτερο - SMS ετοιμότητας από το 112

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

09:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυθαίρετα: Τέλος στις παρανομίες - Κανείς δεν θα ξεφεύγει από το «ηλεκτρονικό μάτι» - Βαριά πρόστιμα

15:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έγκλημα στον Λόγγο: Ο δολοφόνος σκότωσε πρώτα τον γιο και μετά τη μάνα - Τι εντόπισαν οι Αρχές

10:41LIFESTYLE

«Bad boy»: Η αντίδραση της Κέιτι Πέρι όταν ο Τζάστιν Τριντό τη θώπευσε στα οπίσθια δημοσίως

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλιάνα 37 ετών υποδυόταν την... 12χρονη για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει - Πώς την κατάλαβαν

16:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αταμάν: «Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή της Εθνικής Ελλάδας - Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε»

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μάζα με καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Δεν ξέρω γιατί με έχετε εδώ, εγώ μπήκα στο σπίτι και τους βρήκα σε μια λίμνη αίματος» - Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή με τον γιο της

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Το «κοσμικό φιλί» του Δία και της Αφροδίτης θα είναι ορατό σήμερα - Πότε θα εμφανιστούν οι πλανήτες

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Η στιγμή που κεραυνός «διασχίζει» κυκλική γέφυρα εν μέσω σφοδρής καταιγίδας – Βίντεο

17:40ΚΟΣΜΟΣ

«Όποιος κι αν το έκανε, μπράβο»: Ο Ράμα αυτοτρολάρεται και ποστάρει AI βίντεο φορώντας γυναικεία εσώρουχα και ψηλοτάκουνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ