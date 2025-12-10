ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Μπριν Ταϊρί

Ο Μπριν Ταϊρί είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, στην προσπάθειά του να αλλάξει επίπεδο.

Ο Αμερικανός γκαρντ έφτασε αργά το βράδυ της Τρίτης (9/12) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι της απόκτησης του από τον ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, νωρίτερα η Ιγκοκέα από την οποία αποκτήθηκε με ένα αντίτιμο, ανακοίνωσε πρώτη τη συμφωνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή Breein Tyree, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας ως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Ο Breein Tyree αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Igokea, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τώρα. Έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι τη Δευτέρα, βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη και ενσωματώθηκε ήδη με την ομάδα μας. Ο Tyree συμμετείχε στην πρωινή προπόνηση του ΠΑΟΚ και ουσιαστικά από αύριο θα είναι στη διάθεση του Coach Jure Zdovc.

Το προφίλ του Breein Tyree

Ο Breein Tyree γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1998 στο Metuchen του New Jersey, έχει ύψος 1μ.88 και αγωνίζεται ως γκαρντ. Έπαιξε στο πανεπιστήμιο Οle Miss και αποφοίτησε μετά από μία γεμάτη παρουσία τεσσάρων ετών (2016-2020). Έπαιξε 130 παιχνίδια στο NCAA, έχοντας 13,8 πόντους στην καριέρα του με το Ole Miss, ενώ στη σεζόν 2019-20 που ήταν και η καλύτερή του, είχε 19,7 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 2,5 ασσίστ κατά μέσο όρο στα 31 παιχνίδια που αγωνίστηκε.
Το ξεκίνημα της επαγγελματικής του καριέρας έγινε από τη G League, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν στους Raptors 905, την θυγατρική ομάδα των Toronto Raptors. Το καλοκαίρι του 2022 έπαιξε στη Δομινικανή Δημοκρατία και με τους Indios de San Francisco de Macoris είχε 20,2 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 3,2 ασσίστ, οδηγώντας την ομάδα του σε ρεκόρ 12-7.

Τη σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με την Filou Oostende. Στο πρώτο του παιχνίδι, για το Super Cup Βελγίου, πέτυχε 35 πόντους! Έκανε μία εξαιρετική σεζόν, με 14,8 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2,4 ασσίστ σε 33 αγώνες πρωταθλήματος, ενώ στα 9 παιχνίδια που αγωνίστηκε στο BCL είχε 17,5 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 2,9 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Ακολούθησε μία σεζόν (2023-24) στην Ιταλία με τη Sassari. Σε 24 αγώνες πρωταθλήματος είχε 13,9 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 2,7 ασσίστ μέσο όρο, ενώ στα 9 παιχνίδια που έπαιξε στο BCL είχε 16,1 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 3,8 ασσίστ.

Στη διάρκεια της περσινής σεζόν έπαιξε στην Τουρκία με την Petkim και βρέθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ στα προκριματικά του BCL. Είχε 12 πόντους στη νίκη (79-69) της τουρκικής ομάδας επί του ΠΑΟΚ, με την οποία πήρε την πρόκριση στους ομίλους του BCL και σε 15 αγώνες στη διοργάνωση είχε 15 πόντους, 3,1 ριμπάουντ και 3,2 ασσίστ. Στο τουρκικό πρωτάθλημα έπαιξε σε 29 αγώνες με 14 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 3,9 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν αγωνίστηκε στην Ιgokea, με την οποία πρόλαβε να αγωνιστεί σε 5 παιχνίδια στην Αδριατική Λίγκα (16 πόντοι, 1 ριμπάουντ και 2,6 ασσίστ μέσο όρο), ενώ σε 5 παιχνίδια στο ΒCL είχε 17,4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4,6 ασσίστ.
Στο τελευταίο του παιχνίδι με την Igokea, Βreein Tyree αγωνίστηκε τη Δευτέρα (8/12) απέναντι στη Dubai BC, όπου πέτυχε 15 πόντους σε 17:38 συμμετοχής.

Ο Breein Tyree θα αγωνιστεί με το νούμερο «5» στον ΠΑΟΚ.

