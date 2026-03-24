Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στο πλευρό του η Ένωση Παικτών του ΝΒΑ στη διαφωνία με τους Μπακς

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι Μιλγουόκι Μπακς ζήτησαν από τον Έλληνα «σταρ» να μείνει εκτός δράσης μέχρι το τέλος της σεζόν, προκειμένου να προστατευτεί, καθώς η χρονιά για την ομάδα έχει ουσιαστικά κριθεί.

Ο «Greek Freak», όμως, εξέφρασε τη διαφωνία του με αυτή την προσέγγιση, με την Ένωση Παικτών να παίρνει θέση υπέρ του μέσω σχετικής ανακοίνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Πολιτική Συμμετοχής Παικτών σχεδιάστηκε για να καθιστά τις ομάδες υπόλογες και για να διασφαλίζει ότι ένας All-Star αθλητής όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιής και έτοιμος να αγωνιστεί, θα βρίσκεται στο παρκέ. Δυστυχώς, η πολιτική εναντίον του tanking είναι τόσο αποτελεσματικές, όσο η εφαρμογή τους. Οι οπαδοί, οι άνθρωποι που κάνουν τις μεταδόσεις και η ακεραιότητα του αθλήματος θα συνεχίσουν να υποφέρουν όσο οι ιδιοκτήτες παραμένουν ανεξέλεγκτοι. Περιμένουμε να συνεργαστούμε με το NBA για ουσιαστικές νέες προτάσεις, ποι οποίες θα αντιμετωπίσουν άμεσα και θα αποθαρρύνουν το tanking».

