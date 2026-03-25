NBA: Έκπληξη με Αντετοκούνμπο - Ομάδα κινείται δυνατά για την απόκτησή του

Το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς παραμένει αβέβαιο, καθώς ο Έλληνας σταρ φέρεται να έχει διαφωνίες με τον οργανισμό σχετικά με τον ρόλο και τη διαχείρισή του, γεγονός που τον καθιστά ανοιχτό στο ενδεχόμενο αποχώρησης.

Αρκετές ομάδες του πρωταθλήματος εξετάζουν την περίπτωσή του, μεταξύ των οποίων οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, που παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τον «Greek Freak».

Σύμφωνα με τον Κρις Μάνιξ του «Sports Illustrated», οι Χιούστον Ρόκετς μπαίνουν πλέον δυναμικά στο παιχνίδι για την απόκτησή του. Όπως ανέφερε στο podcast «Open Floor», η ομάδα του Χιούστον αναμένεται να κινηθεί το καλοκαίρι, επιχειρώντας να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης των Μπακς έχει δηλώσει πρόσφατα ότι ο Γιάννης είτε θα προχωρήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του είτε θα αποτελέσει αντικείμενο ανταλλαγής.

