NBA: Οι Πίστονς ισοπέδωσαν τους Μπακς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

Η ομάδα του Ντιτρόιτ έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν, λίγο πριν την έναρξη των play offs. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε και από την επιστροφή του Κέιντ Κάνινγχαμ στην αγωνιστική δράση.

Τα «Πιστόνια» είδαν τον ηγέτη τους να επιστρέφει μετά την περιπέτεια υγείας που τον κράτησε εκτός, με τον Κάνινγχαμ να δίνει άμεσα το στίγμα του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άνετη επικράτηση της ομάδας του.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, οι Πίστονς επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, δείχνοντας αποφασισμένοι να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Μπακς. Με επιθετική πολυφωνία και σταθερότητα στην απόδοσή τους σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έφτασαν με χαρακτηριστική ευκολία στο τελικό αποτέλεσμα.

Για ένα ακόμα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν στα πλάνα του Ντοκ Ρίβερς, τη στιγμή που οι Άλεξ Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκαν κάτι παραπάνω από 4 λεπτά, έκαστος, με τον πρώτο να έχει 5 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 τάπα.

Με αυτή τη νίκη, οι Πίστονς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 58-22, έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, την ώρα που οι Μπακς υποχώρησαν στο 31-49 και πλέον βρίσκονται κοντά στο φινάλε της φετινής τους πορείας.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα στο NBA

Καβαλίερς-Χοκς 122-116

Πίστονς-Μπακς 137-111

Μάτζικ-Τίμπεργουλβς 132-120

Νάγκετς-Γκρίζλις 136-119

Σπερς-Μπλέιζερς 112-101

Κλίπερς-Θάντερ 128-110

Σανς-Μάβερικς 112-107

Διαβάστε επίσης