ΑΕΚ: Νέα τιμωρία από την UEFA, κλειστό το πέταλο με την Αμπερντίν

Η UEFA ανακοίνωσε νέα τιμωρία για την ΑΕΚ λόγω παραβιάσεων από τους οπαδούς της Ένωσης στο εντός έδρας παιχνίδι με την Άντερλεχτ.

Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία ενεργοποίησε την σε αναστολή ποινή που είχε επιβληθεί στην ΑΕΚ και κλείνει τις θύρες 19-21-23-25 για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League, κάτι που σημαίνει ότι στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ η ΑΕΚ θα χάσε μέρος της δυναμικής των οπαδών της.

Επιπλέον επιβάλει συνολικό πρόστιμο στην ΑΕΚ ύψους 86.000 ευρώ (30.000 για καπνογόνα, 18.000 για κλειστούς διαδρόμους, 18.000 για λέιζερ, 17.500 για συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας και 2.500 για είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο).