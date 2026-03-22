ΑΕΚ: Επίσημο! Ο Μάνταλος ανανέωσε για ακόμα έναν χρόνο - Η ανακοίνωση έγινε στην Allwyn Arena

Οι «κιτρινόμαυροι», στο τελευταίο παιχνίδι της regular season της Super League, θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ισοπαλία στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.

Το «τρίποντο» αποτελεί μονόδρομος για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, έτσι ώστε να μην χάσει έδαφος σε σχέση με τους δύο συνδιεκδικητές του τίτλου.

Πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε από τα μεγάφωνα του γηπέδου την ανανέωση της συνεργασίας με τον Πέτρο Μάνταλο, για την αγωνιστική περίοδο 2026/27.

Η συμφωνία των δύο πλευρών ήταν γνωστή, αλλά από το απόγευμα της Κυριακής (22/03) είναι επίσημη. Αυτό έγινε με ένα πολύ όμορφο βίντεο που έπαιξε στις γιγαντοοθόνες της Allwyn Arena κι είχε τίτλο «Το γράμμα του Πέτρου Μάνταλου στον γιο του…»

Ο αρχηγός της ΑΕΚ γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

