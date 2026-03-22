ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0: «Καθάρισε» από νωρίς και μπαίνει από θέση ισχύος στα playoffs

Η «Ένωση» μπαίνει ως πρώτη στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, ούσα στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ.

Μετά την κακή εικόνα στη ρεβάνς με την Τσέλιε, το μήνυμα… ελήφθη από τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπήκαν με το… μαχαίρι στα δόντια και «καθάρισαν» από νωρίς την υπόθεση νίκη.

Οι «κιτρινόμαυροι» έπαιξαν όμορφο ποδόσφαιρο και με τα τέρματα των Γιόβιτς (5’ πέναλτι), Πέτκοφ (16’, αυτογκόλ) και Βάργκα (26’) πήρε… σβηστά το «τρίποντο».

Μια νίκη, μάλιστα, που βάζει την «Ένωση» σε θέση ισχύος σε σχέση με τους συνδιεκδικητές του τίτλου, οι οποίοι δεν κατάφεραν να νικήσουν.

Την αποθέωση γνώρισε ο Πέτρος Μάνταλος, καθώς πριν τη σέντρα στα matrix της Allwyn Arena έπαιξε ένα βίντεο, όπου ανακοινώθηκε η ανανέωση του συμβολαίου του για την ερχόμενη σεζόν.

Το ντεμπούτο του με την ΑΕΚ έκανε ο Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς μπήκαν με πολύ σωστή νοοτροπία στο παιχνίδι και με πολύ καλό ποδόσφαιρο, σημείωσε τρία τέρματα στο πρώτο μισάωρο κι απλοποίησε την κατάσταση. Ο Κοϊτά ανατράπηκε από τον Λαρουσί, ο οποίος τον βρήκε με το χέρι στο λαιμό και στο πρόσωπο κι ο Γιόβιτς άνοιξε το σκορ στο 5ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Ο Μαυριτανός, ο οποίος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πολύ καλού ξεκινήματος της «Ένωσης» ήταν πρωταγωνιστής και στο δεύτερο τέρμα, το οποίο ήρθε αφού πρώτα η Κηφισιά έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Αντόνισε να ισοφαρίσει στο 14’.

Ο Ραμίρεζ έδιωξε λανθασμένα με τα πόδια κι ο Κοϊτά βλέποντας την εστία να είναι κενή έκανε το σουτ, ο Πέτκοφ έβαλε το πόδι του, με την μπάλα να αλλάζει κατεύθυνση και καταλήγει στα δίχτυα. Το τέρμα χρεώθηκε ως αυτογκόλ του παίκτη των φιλοξενούμενων.

Το τρίτο τέρμα ήρθε έπειτα από εξαιρετική ανάπτυξη, με τον Πινέδα να δίνει στον Πήλιο κι εκείνος με ωραίο γύρισμα να βρίσκει τον Βάργκα, ο οποίος στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0 στο 36ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ χαλάρωσε λίγο παραπάνω απ’ όσο θα έπρεπε για ένα δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να επιτρέψει στην Κηφισιά να απειλήσει. Μεγαλύτερη ευκαιρία για την ομάδα των βορείων προαστείων ήταν το δοκάρι του Πόμπο στο 31’.

Στο 39ο λεπτό Γιόβιτς και Ρουκουνάκης είχαν μια άσχημη σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι σε εναέρια μονομαχία. Αμφότεροι μάτωσαν, αλλά ευτυχώς συνέχισαν κανονικά δίχως πρόβλημα.

Στην ανάπαυλα ο Νίκολιτς έβγαλε τον Βάργκα, βάζοντας στο παιχνίδι τον Ζίνι. Ο Ούγγρος ήταν ένας από τους παίκτες που βρίσκονταν στο όριο καρτών. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε εξαιρετικά το ματς, δεν απειλήθηκε, ενώ είχε τις στιγμές της για να πετύχει και τέταρτο γκολ, με πρωταγωνιστή (κυρίως) τον Ζίνι, ενώ στα τελευταία λεπτά, ο Νίκολιτς έβαλε στο παιχνίδι και τον Χακίμ Σαχαμπό, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση με τα «κιτρινόμαυρα».

Διαβάστε επίσης