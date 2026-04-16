ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Ψάχνει ένα… θαύμα, όπως το έπος με την ΚΠΡ το 1977!

Η ΑΕΚ γνώρισε «βαριά» ήττα (3-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τίποτα δεν πήγε καλά στο Βαγιέκας, με την «Ένωση» να πληρώνει κάθε λάθος της, με αποτέλεσμα να έχει πλέον μπροστά της ένα… βουνό να ανέβει για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στους «4» του Conference League.

Ο «Δικέφαλος» ψάχνει ένα… θαύμα, το οποίο είχε βρει πριν από 49 χρόνια και καλείται να επαναλάβει την ερχόμενη Πέμπτη (16/04) στην Allwyn Arena. Η μοναδική φορά που η ΑΕΚ βρέθηκε σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ήταν το 1977, όπου αντιμετώπισε τη Γιουβέντους για το Κύπελλο UEFA. Για να βρεθεί εκεί χρειάστηκε να πετύχει ένα έπος κόντρα στην αγγλική ΚΠΡ.

Η (τότε) ΑΕΚ του Φράντισεκ Φάντροκ είχε χάσει με 3-0 στο Λονδίνο, αλλά στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας «ισοφάρισε» το σκορ με τα τέρματα του Θωμά Μαύρου (σκόραρε δις) και του Μίμη Παπαΐωάννου και τελικά πήρε την πρόκριση στα πέναλτι με ήρωα τον τερματοφύλακα, Νίκο Χρηστίδη, ο οποίος είχε έρθει από τον πάγκο.

Η Ράγιο Βαγιεκάνος, από την πλευρά της, στη δεύτερη παρουσία της στην Ευρώπη έφτασε και πάλι στα προημιτελικά (τη σεζόν 2000/01 είχε φτάσει στους «8» του Κυπέλλου UEFA), στοχεύοντας στην παρθενική παρουσία της σε ημιτελική φάση.

Η ώρα και το κανάλι

Το ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο για τα προημιτελικά του Conference League είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Πέμπτης (16/04). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport2HD, οσο κι από τον ANT1.

