ΑΕΚ: Γεμίζει η Νέα Φιλαδέλφεια για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο

Η ΑΕΚ ηττήθηκε στην Ισπανία από τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 3-0. Βαρύ σκορ για την Ένωση και σαφώς δύσκολο να ανατραπεί η κατάσταση στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League. Με τον αγώνα να διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όμως, στην Ένωση πιστεύουν στην ανατροπή και θα δώσουν «μάχη» γι’ αυτή.

Ο Νίκολιτς το τόνισε με το που τελείωσε το ματς στην Ισπανία. Μήνυμα το οποίο έλαβαν οι φίλαθλοι των «κιτρινόμαυρων». Οι οποίοι σχεδόν έχουν εξαντλήσει τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Πέμπτης (16/4) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Για την ακρίβεια έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια προς διάθεση και αυτά είναι στις ακριβότερες τιμές καθώς προορίζονται για τις κεντρικές θύρες. Στο μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου, τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.

Έτσι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί σε γεμάτο γήπεδο και με τον κόσμο να της δίνει ώθηση στην προσπάθεια για την μεγάλη ανατροπή.