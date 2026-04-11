Η ΑΕΚ γνώρισε «βαριά» ήττα (3-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον πρώτο προημιτελικό του Conference League και πλέον ψάχνει ένα... θαύμα ανάλογο με αυτό που είχε πετύχει, πριν 49 χρόνια, κόντρα στην ΚΠΡ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη μοναδική συμμετοχή της σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στον αγώνα του Βαγιέκας, ο αρχηγός της «Ένωσης» έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο, δείχνοντας να αντιμετωπίζει θέμα στον οπίσθιο μηριαίο. Το μυϊκό πρόβλημα που ταλαιπωρεί τον Μάνταλο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να τον αφήσουν εκτός για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.

Ο Έλληνας μέσος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απουσιάσει από το ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο της ερχόμενης Πέμπτης (16/4), ενώ είναι αρκετά πιθανό να μην βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς και για το ΑΕΚ – ΠΑΟΚ στην επανέναρξη των playoffs της Super League.

Όσον αφορά στον Ραζβάν Μαρίν τα νέα είναι ενθαρρυντικά κι είναι πιθανό να ξεκινήσει βασικός στον ευρωπαϊκό αγώνα της Allwyn Arena, εκτός αν ο Σέρβος τεχνικός κάνει κάποια διαχείριση ενόψει ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε ότι ο Ρουμάνος μέσος δεν ξεκίνησε στον πρώτο προημιτελικό του Conference League (σ.σ. μπήκε στο ημίχρονο αντί του Μάνταλου), για να προφυλαχθεί, μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Διαβάστε επίσης