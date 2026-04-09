Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Όλα στραβά κι ανάποδα στη Μαδρίτη

Η ΑΕΚ είχε μια καταστροφική βραδιά στη Μαδρίτη, υπέπεσε σε πολλά λάθη, έχασε ευκαιρίες και τελικά γνώρισε «βαριά» ήττα (3-0) από τη Ράγιο Βαγιεκάνο και πλέον ψάχνει ένα… θαύμα στη ρεβάνς της Allwyn Arena.

Βαγγέλης Πάτας

Τίποτα δεν πήγε καλά στο Βαγιέκας, με την «Ένωση» να έχει πλέον μπροστά της ένα… βουνό να ανέβει για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

H AEK «πλήρωσε» τα φθηνά λάθη που έκανε μεσοαμυντικά, τα οποία της κόστισαν δύο γκολ, στο 2’ με τον Ακομάς και στο 45+2’ από τον Λόπεθ, ενώ παράλληλα δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν αποφασιστικά για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά Μπαστιέν και VAR καταλόγισαν πέναλτι σε χέρι στήριξης κι ο Παλαθόν διαμόρφωσε το 3-0 στο 74’.

Ο Πέτρος Μάνταλος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο, ενώ η «Ένωση» θα ψάξει το θαύμα την Πέμπτη του Πάσχα (16/4), χωρίς τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ήταν στο όριο και δέχθηκε κίτρινη κάρτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ μπήκε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο στον αγώνα, καθώς η Ράγιο άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό. Ο Άλβαρο Γκαρσία έφυγε στην πλάτη του Ρότα, γύρισε την μπάλα παράλληλα και ο αμαρκάριστος Ακομάς με πλασέ έκανε το 1-0.

Η «Ένωση» έχασε μεγάλη ευκαιρία να «απαντήσει» άμεσα, καθώς ο Λεζέν πρόλαβε να βάλει την κόντρα στο σουτ του Γιόβιτς, μέσα από την περιοχή στο 7ο λεπτό. Γενικότερα, οι «κιτρινόμαυροι» δεν έδειξαν να επηρεάζονται από το σοκ του γρήγορου γκολ που δέχθηκαν.

Μετά το πρώτο 10λεπτο, η ΑΕΚ κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό, αλλά δεν ήταν τόσο γρήγορη στις μεταβιβάσεις, ώστε να απειλήσει σε κάποια κόντρα. Μάλιστα, μια ακόμα αδράνεια στην άμυνα της, παραλίγο να την βάλει πίσω με δύο γκολ στο 20ο λεπτό.

Ο Λεζέν έβαλε τακουνάκι σε σουτ, η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα, αλλά το VAR κάλεσε σωστά τον Μπαστιέν, καθώς ο Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος κι επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ είχε ανεβάσει την απόδοση της και δημιούργησε κλασικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει, κάτι που με βάση την εικόνα της άξιζε στο πρώτο μέρος. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας, όμως, δεν της το επέτρεψε!

Στο 29ο λεπτό, ο Μπατάγια απέκρουσε την κεφαλιά του Βάργκα, στέλνοντας την μπάλα στο δεξί δοκάρι, ενώ στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Κοϊτά κόντραρε σε αμυντικό.

Ο Μαυριτανός πέταξε στα σκουπίδια τεράστια ευκαιρία στο 35’, όταν έπειτα από κακή συνεννόηση του Τσαβαρία με τον Φελίπε, βγήκε μόνος του με τον Μπατάγια, ωστόσο γλίστρησε και δεν μπόρεσε να πλασάρει. Επίσης, σούταρε εξ επαφής στα σώματα, έπειτα από το γύρισμα του Πήλιου στο 43ο λεπτό, σε ακόμα μια σπουδαία στιγμή.

Η ΑΕΚ δεν αξιοποίησε τις ευκαιρίες που είχε κι η Ράγιο Βαγιεκάνο βρήκε δεύτερο τέρμα σε ένα κομβικό σημείο, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν νέα αδράνεια της «κιτρινόμαυρης» άμυνας, καθώς ο Ουνάι Λόπεθ πήρε το… ριμπάουντ, μετά το σουτ του Ακομάς κι έκανε με κοντινό πλασέ το 2-0.

Ο Μάνταλος αντιμετώπισε πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και στην ανάπαυλα έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Μαρίν να παίρνει τη θέση του. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, η «Ένωση» κράτησε την μπάλα και προσπάθησε να πιέσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο, η οποία προσπάθησε να ρίξει τον ρυθμό του αγώνα.

Οι «κιτρινόμαυροι» δημιούργησαν κάποιες καλές προϋποθέσεις, ενώ πλησίασαν το γκολ, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 59’. Η βραδιά, όμως, ήταν από αυτές που τα πάντα πήγαιναν στραβά για την ΑΕΚ, η οποία είδε τον Μπαστιέν και το VAR να καταλογίζουν πέναλτι σε χέρι στήριξης. Ο Παλαθόν το εκτέλεσε εύστοχα κι έκανε το 3-0 στο 74ο λεπτό.

Στο υπόλοιπο του αγώνα, η «Ένωση» προσπάθησε να βρει ένα γκολ που θα την έβαζε σε καλύτερη θέση ενόψει της ρεβάνς, χάνοντας μια καλή διπλή ευκαιρία με τον Ζίνι στις καθυστερήσεις.

ΓΚΟΛ: 2' Ακομάς, 45+2' Λόπεθ, 74' Παλαθόν
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπενουά Μπαστιάν (Γαλλία)
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντίαθ - Βάργκα, Ρέλβας, Γιόβιτς
ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Πέρεθ): Μπατάγια, Φελίπε, Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Παλαθόν (80΄ Βαλεντίν), Σις, Λόπεθ (55΄ Πέδρο Ντίαθ), Ακομάς (55΄ Αλεμάο), Ντε Φρούτος (80΄ Καμέγιο), Γκαρθία (66΄ Εσπίνο)
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Περέιρα (71΄ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Μάνταλος (46΄λ.τρ. Μάριν), Κοϊτά (87΄ Κουτέσα), Βάργκα (71΄ Ζινι), Γιόβιτς

