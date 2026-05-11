ΑΕΚ: Ολοταχώς για ισχυρή στα playoffs του Champions League - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Σε ένα συγκλονιστικό φινάλε στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε με 2-1 του Παναθηναϊκού και στέφθηκε και μαθηματικά πρωταθλήτρια της Super League, δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Η «Ένωση» πανηγύρισε τον τίτλο στην έδρα της, κλειδώνοντας παράλληλα την επιστροφή της στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στα playoffs του Champions League.

Αυτό σημαίνει πως έχει ήδη εγγυημένη την παρουσία της στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ενώ πλέον στοχεύει στην πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια.

Μάλιστα, παραμένουν «ζωντανές» οι ελπίδες της ΑΕΚ να είναι ισχυρή στα playoffs του Champions League, όπως ανέφερε και ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

"▶️ Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και διατηρεί τις ελπίδες της να είναι ισχυρή στα πλέι οφ του Champions League!

▶️ Αντίπαλο θα μάθει στις 3 Αυγούστου και θα παίξει στις 18/19 και 25/26!

▶️ Στα υπέρ της ότι η Ααρχους ολοκλήρωσε το θαύμα και πήρε το πρωτάθλημα στη Δανία για πρώτη φορά μετά το 1986!

▶️ Στα υπέρ της ότι ΛΑΣΚ στην Αυστρία κα Γκιόρ στην Ουγγαρία κρατάνε τις τύχες στα χέρια τους ενόψει του φινάλε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο!

▶️ Αν η Χαρτς στη Σκωτία καταφέρει το θαύμα και δεν ηττηθεί στο Χαμπτεν Παρκ από τη Σέλτικ για την ΑΕΚ το γκρουπ των ισχυρών θα είναι δεδομένο!

▶️ Σε αυτή την περίπτωση οι πιθανοί αντίπαλοι της θα είναι Βίκινγκ, ΛΑΣΚ, Χαρτς και δύο ζευγάρια του τρίτου προκριματικού με Τσέλιε, Ομόνοια, Σάμροκ Ροβερς κλπ…

▶️ Θα αποφύγει δεδομένα Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν…"

Ο ευρωπαϊκός δρόμος και οι ημερομηνίες-κλειδιά της ΑΕΚ:

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της (ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει) στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου. Η μάχη για την είσοδο στους ομίλους θα δοθεί στα τέλη Αυγούστου:

18-19 Αυγούστου: Πρώτος αγώνας των playoffs.

22-23 Αυγούστου: Πρεμιέρα της νέας Stoiximan Super League.

25-26 Αυγούστου: Επαναληπτικός αγώνας.