Βόλτα με καραβάκι στη Λίμνη Ιωαννίνων: Μία μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους

Όταν βρεθείτε στα Ιωάννινα, μην παραλείψετε να κάνετε μία βόλτα με το καραβάκι στο φημισμένο νησί της λίμνης Παμβώτιδας.

Πρόκειται για ένα νησί διαφορετικό από τα συνηθισμένα, καθώς όχι μόνο αποτελεί το μοναδικό κατοικημένο νησί λίμνης στην Ευρώπη, αλλά επιπλέον, είναι και το μοναδικό νησί στον κόσμο χωρίς όνομα.

Αποτελεί ένα μικρό θαύμα φυσικής ομορφιάς και ιστορικής σημασίας και είναι τοποθετημένο στο βορειοδυτικό τμήμα της λίμνης Παμβώτιδας, σε πολύ μικρή απόσταση από το χωριό Αμφιθέα.

Ανάμεσα στα πεύκα, τα πλατάνια και τα κυπαρίσσια, θα ανακαλύψετε επτά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστήρια χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, σχηματίζοντας την τρίτη μεγαλύτερη μοναστική πολιτεία, μετά το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα.

Στο νησάκι βρίσκεται, επίσης, το μουσείο του Αλή Πασά, εκεί όπου υπήρξε και το τέλος του. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια οι τρύπες στο πάτωμα από τις σφαίρες που του έκοψαν το νήμα της ζωής. Θα έχετε ακόμα την ευκαιρία να δείτε τοπικές ενδυμασίες και έγγραφα της εποχής, όπως και πολλά από τα ιδιαίτερα αντικείμενα του Αλή Πασά και της κυρά Φροσύνης.

Τέλος, πριν πάρετε το δρόμο της επιστροφής, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τους τοπικούς παραδοσιακούς μεζέδες και να γευτείτε νόστιμα πιάτα από βατραχοπόδαρα και χέλια.