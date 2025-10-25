Αυτοί είναι οι ασφαλέστεροι ταξιδιωτικοί προορισμοί στον κόσμο για το 2026

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες επιλογής ενός ταξιδιού είναι η ασφάλεια.

Για να βοηθήσει τους ταξιδιώτες η Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP) δημοσίευσε την έκθεσή της για την Κατάσταση Ασφαλέστερων Προορισμών Ταξιδιωτικής Ασφάλισης για το 2026 στις 15 Οκτωβρίου, βασιζόμενη σε δεδομένα από τον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, τις βαθμολογίες Numbeo και GeoSure Global.

Η φετινή δεκάδα σύμφωνα με τη usatoday σημείωσε κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων νεοεισερχόμενων χωρών όπως η Αυστρία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ισλανδία έχασε τον τίτλο της ως ο ασφαλέστερος προορισμός στον κόσμο, και αντικαταστάθηκε από την Ολλανδία, η οποία ανέβηκε από την 14η θέση του περασμένου έτους χάρη στο υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ειδικά για τους έγχρωμους ταξιδιώτες και τις γυναίκες.

Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι η ασφάλεια ενός μέρους είναι πάντα μεταβαλλόμενη.

Οι ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο το 2026

Ολλανδία Αυστραλία Αυστρία Ισλανδία Καναδάς Νέα Ζηλανδία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ελβετία Ιαπωνία Ιρλανδία Βέλγιο Πορτογαλία Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο Δανία

Οι ασφαλέστερες πόλεις στον κόσμο για το 2026