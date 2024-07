Τρύφων: Η επόμενη ημέρα για το φάρμακο απαιτεί σχέδιο χρηματοδότησης και επενδυτικών κινήτρων

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων και ο Γεν. Διευθυντής του ευρωπαϊκού συνδέσμου της παραγωγικής φαρμακοβιομηχανίας Medicines for Europe A. van der Hoven, διεξήγαγαν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα “The Strategy for an inclusive and resilient public health care system”, στο πλαίσιο του 28ου συνεδρίου του Economist, την Τετάρτη (03/07/2024).

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στα εξής: «Τα αποτελέσματα του α’ πενταμήνου του 2024 δείχνουν μικρή μείωση δαπανών υγείας της τάξης του 1- 1,5%. Παράλληλα, αυξημένη φαίνεται η παραγωγικότητα του συστήματος καθώς παράγεται περισσότερο έργο με λιγότερους πόρους. Το υπουργείο ετοιμάζει μια σειρά κινήτρων για την πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με στόχο τη στελέχωση των νοσοκομείων. Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε ότι οι παρεμβάσεις για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης (πρωτόκολλα, κόφτες, διαπραγματεύσεις) αρχίζουν να αποδίδουν. Οι αυξήσεις σε οικονομικά καταξιωμένα φάρμακα στοχεύουν στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και στον περιορισμό των ελλείψεων. Κλείνοντας ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων παραμένει σταθερός στόχος του υπουργείου».

Ο κ. van der Hoven αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή των γενοσήμων στη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης σε όλη την Ευρώπη, ενώ τόνισε ότι οι επενδύσεις στον κλάδο του φαρμάκου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι κρίσιμες για τη θωράκιση και ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Ο κ. van der Hoven αναφέρθηκε ακόμη στο θέμα της βιωσιμότητας των γενοσήμων, επισημαίνοντας ότι την τελευταία δεκαετία ο συνδυασμός μειώσεων τιμών και επιστροφών έχουν οδηγήσει στην εξαφάνιση των γενοσήμων σε πολύ σημαντικές κρίσιμες θεραπευτικές κατηγορίες. Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο κ. van der Hoven τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ευελιξία στην υλοποίηση της νέας φαρμακευτικής στρατηγικής προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ανθεκτικότητας και της αυτονομίας στη φαρμακευτική φροντίδα.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ κ. Τρύφων αναφέρθηκε στις επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας της τελευταίας περιόδου και στο σημαντικό οικονομικό κοινωνικό και υγειονομικό όφελος που αυτές συνεπάγονται. Ο κ. Τρύφων ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει ανάγκη από ένα νέο κοινωνικό μοντέλο με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής παράλληλα με μια δέσμη κλαδικών αναπτυξιακών πολιτικών σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Ο κ. Τρύφων επισήμανε ότι η φαρμακοβιομηχανία από το 2019 και μετά, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα σχεδιασμού πολιτικής που οδήγησε στην προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων και την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων στο φάρμακο κατά 50% σε δύο χρόνια. Ταυτόχρονα, η πολιτική αυτή οδηγεί στη μείωση των ελλείψεων και τη βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών στις θεραπείες. Ο κ. Τρύφων επεσήμανε ότι η επόμενη ημέρα για το φάρμακο απαιτεί ένα συνολικό σχέδιο που θα αφορά στην αύξηση της χρηματοδότησης, τη μείωση της υπερφορολόγησης, τη διατήρηση και ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων, τον έλεγχο της συνταγογράφησης και την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων και των καταξιωμένων φαρμάκων.

Σχετικές ειδήσεις