Ο ΕΟΦ απαγορεύει τη διακίνηση γυναικολογικού τεστ

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) απαγόρευσε τη διακίνηση και διάθεση in vitro διαγνωστικού τεστ One Step Rapid test (τεστ κολπικού pH), του κατασκευαστή SAFECARE BIOTECH (HANGZHIU) CO LTD.

Διαπιστώθηκε ότι διατίθεται στην ελληνική αγορά, χωρίς να τεκμηριώνεται η αξιολόγηση της συμμόρφωσής του ως αυτοδιαγνωστικό προϊόν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η εταιρεία που εισάγει και διανέμει το προϊόν «οφείλει να παύσει άμεσα τη διάθεσή του στην ελληνική αγορά και να ενημερώσει σχετικά όλους τους πελάτες της προκειμένου το προϊόν να μην είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά» τονίζει ο Οργανισμός.

Η απόφαση αυτή του ΕΟΦ λήφθηκε στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Σχετικές ειδήσεις