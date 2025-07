Οι γονείς είναι εξαντλημένοι και μοναχικοί - Μήπως οι άκαμπτοι κανόνες όμως τα κάνουν χειρότερα;

Η ζωή ενός γονέα δεν είναι εύκολη. Οι συνεχείς υποχρεώσεις της εργασίας, των παιδιών και της κοινωνικής ζωής «σφυροκοπούν» ακατάπαυστα, με την ανατροφή των παιδιών μόνο από τους γονείς να προκαλεί σε αρκετές περιπτώσεις «burnout». Αλλά είναι τελικά η βοήθεια της κοινότητας μια καλή επιλογή;

Σε άρθρο της στη Washington Post, η δημοσιογράφος και συγγραφέας Marina Lopes, που έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη μητρότητα, περιγράφει τα δικά της βιώματα με την «κοινοτική» προσέγγιση που ακολούθησε η οικογένειά της, καθώς και την πληθώρα από κανόνες που ανανεώνονται συνεχώς.

Αναλύει την κατάσταση που βίωσε στις διαφορετικές χώρες που έζησε, όπου στις οικογένειες υπήρχε πάντα μια θεία, μια γιαγιά ή μια γειτόνισσα που αγκάλιαζε, καθοδηγούσε και φώναζε στα παιδιά που ξέφευγαν από τα όρια. Στη Σιγκαπούρη, οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι οι κύριοι φροντιστές για τα μισά παιδιά από τη στιγμή που είναι 18 μηνών.

Αντίθετα, μόλις το 4% των παιδιών στις Ηνωμένες Πολιτείες φροντίζονται κατά κύριο λόγο οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. Στη Μοζαμβίκη, η φροντίδα των παιδιών είναι συχνά συλλογική, με έναν ενήλικα να προσέχει έναν δρόμο γεμάτο παιδιά, ενώ άλλοι εργάζονται. Αλλά στις ΗΠΑ το 82% ζει μόνο του μακριά από οικογένεια και περικυκλωμένο από άγνωστους γείτονες.

Το «αποκαλυπτικό» πείραμα της κοινοτικής ανατροφής στις ΗΠΑ

Η Marina Lopes, εμπνευσμένη από τη συλλογική φροντίδα που βίωσαν έξω από τις ΗΠΑ αποφάσισαν να προσπαθήσουν να αναπαράξουν την ίδια εμπειρία στην Αμερική. Μετακόμισαν δίπλα σε φίλους, μοιράζονταν τα σχολεία, τα γεύματα και τα παιχνίδια. Όμως ένα πράγμα δεν μοιράστηκαν, το οποίο προκάλεσε διχογνωμίες: την φιλοσοφία τους ως γονείς.

Στην αρχή, οι διαφορές ενόχλησαν. Παρηγορούσε τα παιδιά μετά από μία επίπληξη και ή διέκοπτε νωρίτερα ένα παιχνίδι και τα επέστρεφε σπίτι. Όμως τα παιδιά απέδειξαν ότι μπορούν να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα.

Έμαθαν ότι οι διαφορετικοί ενήλικες έχουν διαφορετικές προσδοκίες και οι γονείς έμαθαν να εμπιστεύονται τους άλλους γονείς, ακόμη και όταν δεν ακολουθούσαν τη δική τους προσέγγιση.

Οι γονείς μπορεί να λένε ότι θέλουν ένα «χωριό», αλλά πολύ συχνά, θέλουν μόνο χωρικούς που είναι γονείς ακριβώς όπως οι ίδιοι. Όταν οι φροντιστές δεν ευθυγραμμίζονται με τις φιλοσοφίες μας, μερικές φορές επιλέγουμε να μην ασχοληθούμε, με κάποιο κόστος.

Το μητρικό άγχος και η γονική μοναξιά έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ. Μια έρευνα του Ιατρικού Κέντρου Wexner του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο διαπίστωσε ότι το 66% των γονέων αισθάνονται απομονωμένοι και το 62% βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση.

Η εμπειρία όμως διαφέρει σε άλλες χώρες. Σε μέρη όπως η Βραζιλία, η Σιγκαπούρη και η Μοζαμβίκη, οι γείτονες, οι θείες και οι παππούδες αγαπούν, φροντίζουν και, ναι, μαλώνουν συστηματικά τα παιδιά. Σε αυτούς τους πολιτισμούς, το χωριό είναι ζωντανό - όχι επειδή όλοι συμφωνούν σε κάθε γονική απόφαση, αλλά επειδή εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον, ακόμη και ατελώς.

Πληθώρα προσεγγίσεων στις ΗΠΑ

Αυτή η εμπιστοσύνη διαβρώνεται στις ΗΠΑ, όπου η ανατροφή των παιδιών μπορεί να μοιάζει με «σχοινοβασία».

Οι σύγχρονοι φροντιστές κολυμπούν σε συμβουλές που δίνονται από ειδικούς, καθοδηγούμενες από αλγόριθμους: ήπια ανατροφή, συνειδητή ανατροφή, θετική ανατροφή, ανατροφή με προσκόλληση - το καθένα με τη δική του ορολογία και τον ολοένα και διευρυνόμενο κατάλογο κανόνων.

Πολλές από τις αρχές, όπως η ονομασία των συναισθημάτων, ο έπαινος της προσπάθειας αντί του αποτελέσματος και η μοντελοποίηση της ρύθμισης αντί της τιμωρίας, προέρχονται από στέρεες αναπτυξιακές έρευνες. Αλλά καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές γίνονται πιο άκαμπτες και περίπλοκες, η ακούσια συνέπεια είναι συχνά λιγότερη βοήθεια για τους γονείς που την έχουν απεγνωσμένα ανάγκη.

Ανάγκη να μεγαλώσουν ένα παιδί χωρίς να «καούν»

«Υπάρχουν απίθανοι κανόνες», δήλωσε η Kimberly Bepler, μια «γιαγιά doula» στο Όρεγκον που εκπαιδεύει παππούδες και γιαγιάδες να στηρίζουν τους νέους γονείς. "Δεν μπορείς να φωνάζεις. Δεν μπορείτε να πείτε όχι. Δεν μπορείτε να πειθαρχήσετε σκληρά".

Η Bepler λέει ότι οι σημερινοί γονείς είναι βαθιά αφοσιωμένοι στο να το κάνουν «σωστά». Αλλά πολλοί δεν συνειδητοποιούν πόσοι άλλοι ενήλικες χρειάζονται για να μεγαλώσουν ένα παιδί χωρίς να καούν. Όλο και περισσότερο, οι παππούδες, οι δάσκαλοι, ακόμη και οι προπονητές κάνουν πίσω, όχι από απάθεια, αλλά από φόβο μήπως πουν το λάθος πράγμα, περάσουν μια γραμμή ή ντροπιαστούν επειδή αναθρέφουν «λάθος».

Η Sandy Wolfe πήρε ένα ταχύρρυθμο μάθημα στην ανατροφή παιδιών της γενιάς των Millenials σε μια παιδική χαρά, όταν προειδοποίησε την εγγονή της να «προσέχει». Η κόρη της τη διόρθωσε γρήγορα: "Δεν το λέμε αυτό πια. Ρωτάμε: «Ποιο είναι το σχέδιό σου εδώ;»".

Το νέο «λεξικό των γονέων»

Σε ένα βίντεο που έχει πλέον προβληθεί περισσότερες από 11 εκατομμύρια φορές, η κόρη της Wolfe την ξενάγησε στο νέο λεξικό των γονέων. Το «καλή δουλειά» είναι τώρα «καλή επιλογή». Το «Σταμάτα να χτυπάς την αδελφή σου» αντικαθίσταται από το «απαλά χέρια». Ακόμα και το «Είμαι τόσο περήφανη για σένα» είναι τώρα «Θα έπρεπε να είσαι τόσο περήφανη για τον εαυτό σου».

Το διαδίκτυο είχε -όπως πάντα- άποψη. Κάποιοι επικρότησαν το πλαίσιο της ήπιας ανατροφής των γονέων. Άλλοι γούρλωσαν τα μάτια τους και πήραν το μέρος της σαστισμένης γιαγιάς. Αλλά πίσω από τα γέλια κρύβεται μια βαθύτερη ένταση: Τι συμβαίνει στο χωριό όταν το βιβλίο με τους κανόνες της γονικής μέριμνας γίνεται πολύ πυκνό για να το ακολουθήσει κανείς;

Η Rebecca Parlakian, ανώτερη διευθύντρια προγραμμάτων στην οργάνωση για την ανάπτυξη της πρώιμης παιδικής ηλικίας Zero to Three, λέει ότι ο στόχος δεν είναι να είμαστε τέλειοι- είναι να προσφέρουμε στα παιδιά ασφαλή, στοργική και ανταποκρινόμενη φροντίδα. «Μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά στυλ φροντίδας, αρκεί να υπάρχουν αυτά τα τρία πράγματα», είπε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα σημερινά γονικά ιδεώδη αντικατοπτρίζουν την πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης συναισθηματικής προσαρμογής, της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης για την ψυχική υγεία και της δέσμευσης για πιο ευγενική πειθαρχία. Αλλά αν θέλουμε το χωριό πίσω, πρέπει να χαλαρώσουμε τη λαβή μας.

Αυτό μπορεί να σημαίνει περισσότερο χρόνο στην οθόνη, ζάχαρη ή ένα διαφορετικό είδος πειθαρχίας από αυτό που τα παιδιά μας έχουν συνηθίσει στο σπίτι.

Αλλά η ομορφιά ενός χωριού δεν είναι η ομοιότητα. Είναι οι άγριοι, ακατάστατοι, βαθιά ποικίλοι τρόποι με τους οποίους δείχνουμε ο ένας στον άλλον ξανά και ξανά.

Η γονεϊκότητα δεν χρειάζεται περισσότερους κανόνες. Απλά χρειάζεται περισσότερα χέρια.

*Πηγή: Washington Post

