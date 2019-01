Πάτα το κουμπί, χτυπά τον καρκίνο

H Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ) και η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) υποστηρίζουν την Εκστρατεία Ενημέρωσης και Κινητοποίησης κατά του Καρκίνου που διοργανώνει η Bristol - Myers Squibb

«Πάτα το Κουμπί, Χτύπα τον Καρκίνο» είναι το κεντρικό μήνυμα της πανελλαδικής εκστρατείας ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών, με στόχο την υποστήριξη των ανθρώπων που μάχονται κατά του καρκίνου.

Η εκστρατεία υλοποιείται από την Bristol- Myers Squibb υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ) και της Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, της οποίας το μήνυμα φέτος είναι “I am Αnd I Will”. Είμαστε μέλη της παγκόσμιας κοινότητας του καρκίνου και θέλουμε περισσότερη έρευνα, καλύτερη ογκολογική περίθαλψη.

Πρωταγωνιστής της εκστρατείας είναι το καρκινικό κύτταρο, το οποίο καλούνται οι πολίτες να συρρικνώσουν με μια απλή, αλλά συμβολική κίνηση: «Το πάτημα ενός κουμπιού». Πατώντας το κουμπί, η Bristol-Myers Squibb (BMS) συνεισφέρει οικονοµικά στο έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ).

Αφετηρία έναρξης της εκστρατείας είναι το εμπορικό Κέντρο «Athens Metro Mall» στον Αγ. Δημήτριο. Την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 στις 14.00, οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το καρκινικό κύτταρο, να ενημερωθούν για τη νόσο, αλλά και για το έργο της ΕΛΛ.Ο.Κ, να πατήσουν το κουμπί και να συμβάλλουν στη «συρρίκνωση» του, στέλνοντας το μήνυμα «η μάχη κατά του καρκίνου είναι δύσκολη γι’ αυτό χρειάζεται τη συμβολή όλων μας». Το καρκινικό κύτταρο θα παραμείνει στο εμπορικό κέντρο μέχρι και τις 4 Φεβρουαρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.

Με στόχο τη διάδοση του μηνύματος σε όλη την Ελλάδα, η εκστρατεία θα «ταξιδέψει» ψηφιακά στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα Ιωάννινα, Ηράκλειο, όπου εκπρόσωποι των συλλόγων - μελών της ΕΛΛΟΚ θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των πόλεων για να ενθαρρύνουν τους πολίτες να πατήσουν το κουμπί. Παράλληλα όσοι επιθυμούν, θα έχουν την ευκαιρία να πατήσουν συμβολικά το κουμπί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εκστρατείας www.patatokoubi.gr, συμμετέχοντας έτσι στην προσπάθεια «συρρίκνωσης» του καρκινικού κυττάρου.

«Συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, στηρίζουμε την εκστρατεία κινητοποίησης και παροτρύνουμε όλους να συμμετέχουν, πατώντας το κουμπί καθώς πιστεύουμε ότι ο καρκίνος αντιμετωπίζεται καλύτερα, μιλώντας ανοιχτά χωρίς φόβο, με εντιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση» τόνισε η κυρία Καίτη Αποστολίδου , Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.ΟΚ)

«Η έρευνα για τον καρκίνο είναι η βάση για τη θεραπεία ενώ η συνεργασία ασθενών, ιατρών, νοσηλευτών, περιθαλπόντων και ερευνητών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του. Από την πλευρά μας, στηρίζουμε την συμβολική προσπάθεια «συρρίκνωσης του» καθώς θεωρούμε ότι η ενημέρωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου» ανέφερε ο κ. Ιωάννης Μπουκοβίνας, Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ)

«Στη μάχη κατά του καρκίνου, η γνώση είναι δύναμη. Η εκστρατεία «Πάτα το Κουμπί, Χτύπα τον καρκίνο» αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και αποδεικνύει έμπρακτα την εταιρική δέσμευση της Bristol - Myers Squibb για καλύτερη ενημέρωση και βελτίωση της φροντίδας υγείας των ογκολογικών ασθενών» δήλωσε η κυρία Ελισάβετ Προδρόμου, Γενική Διευθύντρια Bristol-Myers Squibb Ελλάδας.

Καρκίνος: Στοιχεία και οδηγίες Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 1

Ο καρκίνος αποτελεί την 2η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και εκτιμάται ότι ευθύνεται για 9,6 εκατομμύρια θανάτους το 2018. Σε όλο τον κόσμο, περίπου 1 στους 6 θανάτους οφείλεται στον καρκίνο.

Το 1/3 περίπου των θανάτων από καρκίνο, οφείλονται στους 5 κυριότερους συμπεριφορικούς και διατροφικούς κινδύνους: τον υψηλό δείκτη μάζας σώματος, τη χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, την έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, τη χρήση καπνού και τη χρήση οινοπνεύματος.

Οι λοιμώξεις που προκαλούν καρκίνο, όπως η ηπατίτιδα και ο ιός των θηλωμάτων του ανθρώπου (HPV), ευθύνονται για έως 25% των περιπτώσεων καρκίνου σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Η επίσκεψη στο γιατρό στο τελικό στάδιο και η έλλειψη πρόσβασης στη διάγνωση και τη θεραπεία αποτελούν συχνό φαινόμενο. Το 2017, μόνο το 26% των χωρών χαμηλού εισοδήματος ανέφεραν ότι στον δημόσιο τομέα διατίθενται γενικά παθολογοανατομικές υπηρεσίες. Πάνω από 90% των χωρών υψηλού εισοδήματος ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες θεραπείας είναι διαθέσιμες σε σύγκριση με λιγότερο από 30% των χωρών χαμηλού εισοδήματος.

Το 70% περίπου των θανάτων από καρκίνο αφορά χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Έγκαιρη διάγνωση

Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική στην πλειοψηφία των καρκίνων. Μη έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι οι ασθενείς διαγιγνώσκονται σε όψιμα στάδια της νόσου, όταν η θεραπεία ίασης μπορεί να μην αποτελεί πλέον επιλογή. Ορισμένοι από τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του στόματος και ο καρκίνος του παχέος εντέρου έχουν υψηλά ποσοστά ίασης όταν ανιχνεύονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.

Σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Το 2019 σηματοδοτεί την έναρξη της τριετούς εκστρατείας I am and I will που αποτελεί μια παρότρυνση για δράση τόσο για προσωπική δέσμευση αλλά και επιμέρους δράσεων που αναλαμβάνονται από όλους τους φορείς τώρα για το μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.worldcancerday.org/