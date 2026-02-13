Euroleague: Νίκη-δήλωση ψάχνει ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας στο Telekom Center Athens, αναζητώντας το αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει για τα καλά στο «παιχνίδι» του πλεονεκτήματος.

Newsbomb

Euroleague: Νίκη-δήλωση ψάχνει ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την 28η αναμέτρησή του δίνει απόψε (21:15) ο Παναθηναϊκός AKTOR για την Euroleague. Οι «πράσινοι» που έχουν ρεκόρ 16-11, θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του Telekom Center Athens και να αυξήσουν το ρεκόρ τους. Μένοντας για τα καλά στο παιχνίδι του πλεονεκτήματος έδρας. Αντίπαλος η Φενέρμπαχτσε.

Η τούρκικη ομάδα προέρχεται από εξαιρετικό σερί 6 νικών, είναι στην κορυφή με 19 νίκες και 7 ήττες, ενώ αυτό είναι το τρίτο διαδοχικό εκτός έδρας ματς. Στοιχεία που φανερώνουν τη δυσκολία της αποστολής του «τριφυλλιού».

Η έδρα των «πράσινων» θα είναι κατάμεστη σε ακόμη ένα ματς, καθώς έχει γίνει sold out εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, στην αναμέτρηση αυτή επιστρέφει ο Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός έχει να αγωνιστεί απ’ την εντός έδρας αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική.

Ο Εργκίν Αταμάν θα κοουτσάρει κανονικά, παρότι είχε το θλιβερό καθήκον να πει το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη του μητέρα πριν δύο μέρες. Απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με την οποία οι «μάχες» είναι σπουδαίες την τελευταία τριετία.

Πρόκειται για σπουδαίο ευρωπαϊκό ντέρμπι καθώς αναμετρώνται οι δύο τελευταίοι κατακτητές της Euroleague. Ο Παναθηναϊκός μπροστά στον κόσμο του και με τον Ναν να επιστρέψει, θα ψάξει νίκη-δήλωση, πως είναι δυναμικά στο «παιχνίδι» για την πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας.

Euroleague 28η Αγωνιστική

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  • Αναντόλου Έφες – Βίρτους Μπολόνια 91-60
  • Μακάμπι Τ.Α. – Μπάγερν Μονάχου 111-106 παρ. (99-99 κ.α.)
  • Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86
  • Μπαρτσελόνα – Παρί 74-85
  • Βαλένθια – Βιλερμπάν 82-67

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  • 20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Χάποελ Τ.Α.
  • 20:30 Μονακό – Μπασκόνια
  • 21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Φενέρμπαχτσε Novasports Prime
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι BC
  • 21:30 Παρτίζαν – Ρεάλ Μαδρίτης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Φενέρμπαχτσε 19-7

2.Ολυμπιακός 18-9

3.Βαλένθια 18-10

4.Μπαρτσελόνα 17-11

5.Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10

6.Παναθηναϊκός AKTOR 16-11

7.Ρεάλ Μαδρίτης 16-11

8.Ερυθρός Αστέρας 16-12

9.Ζαλγκίρις Κάουνας 15-12

10.Μονακό 15-12

11.Αρμάνι Μιλάνο 14-13

12.Ντουμπάι BC 13-14

13.Μακάμπι Τ.Α. 13-15

14.Μπάγερν Μονάχου 12-16

15.Βίρτους Μπολόνια 12-16

16.Παρί 9-18

17.Μπασκόνια 9-18

18.Παρτίζαν 9-18

19.Αναντόλου Έφες 9-19

20.Βιλερμπάν 7-21

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MyBusinessSupport: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για οικογένειες παιδιών με καρκίνο

07:12TRAVEL

Λάρισα: Το χωριό που ξεριζώθηκε και άλλαξε τόπο λόγω της πανώλης

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

«Seabed Curtain»: Το σχέδιο των 80 δισ. δολαρίων για να σωθεί «ο παγετώνας της Αποκάλυψης»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Νίκη-δήλωση ψάχνει ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

06:28WHAT THE FACT

Εκπληκτική ιατρική ανακάλυψη σε ομαδικό τάφο - Σε κρανίο η αρχαιότερη νευροχειρουργική επέμβαση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Όλα στο τραπέζι» στη σημερινή συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία της Κομισιόν - Πώς νοικιάζει τα ακίνητα που είχε πουλήσει

06:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αισιοδοξία χωρίς αυταπάτες στην κυβέρνηση μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ποιοι ωφελούνται

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Αιτωλοακαρνανία για τον θάνατο 35χρονου αστυνομικού - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

20:51LIFESTYLE

James Van Der Beek: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του «Dawson's Creek» - Οι τραγωδίες που σημάδεψαν το καστ

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ποιοι ωφελούνται

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

06:28WHAT THE FACT

Εκπληκτική ιατρική ανακάλυψη σε ομαδικό τάφο - Σε κρανίο η αρχαιότερη νευροχειρουργική επέμβαση

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ακύλας και Πρίσκιλλα: Ποιοι είναι οι Άγιοι που γιορτάζουν αύριο - Η σχέση τους με την «Ημέρα των Ερωτευμένων»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ