Όλες οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ποιοι ωφελούνται

Για τους κερδισμένους της φορολογικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης μίλησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας σε συνέντευξή του την Πέμπτη (12/02).

«Προτεραιοποιήσαμε οικογένειες με παιδιά, νέους έως 25-30. Ήδη από την 1η του μήνα μισθωτοί, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, αρχίζουν και βλέπουν σημαντικές αυξήσεις, αναλόγως με την οικογενειακή τους κατάσταση, στη μισθοδοσία τους, πρακτικά, γιατί γίνεται μείωση στην παρακράτηση φόρου», δήλωσε μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤNews.

«Αν πάρουμε [ως παράδειγμα] έναν μισθωτό με δύο παιδιά, έχουμε μία σημαντική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του μέσω της μείωσης της φορολογίας», τόνισε ο υφυπουργός, προσθέτοντας πως «ένας νέος έως 25 ετών έχει πρακτικά μηδενική φορολόγηση, ενώ ένας νέος έως 30 έτη έχει φορολόγηση της τάξης του 10%».

Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την υποστήριξη των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ο κ. Κώτσηρας υπογράμμισε ότι έγινε για να «στηρίξουμε τις οικογένειες, που είναι ένα βασικό και κυρίαρχο ζήτημα, που τίθεται και στον δημόσιο διάλογο λόγω του δημογραφικού, αλλά και τους νέους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας και θέλουν να έχουν μία καλύτερη κίνηση στην επαγγελματική τους διαδρομή».

Περιφέρεια

Σημαντική έμφαση στην φορολογική μεταρρύθμιση δόθηκε στην περιφέρεια της χώρας, τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μέσω της μεταρρύθμισης, οι κάτοικοι σε οικισμούς μικρότερων των 1.500 κατοίκων θα δουν μείωση 50% στον ΕΝΦΙΑ το 2026, ενώ το 2027 προβλέπεται η πλήρης κατάργησή του για αυτές τις περιοχές.

Για τα ακριτικά νησιά, η φορολογική μεταρρύθμιση θέσπισε μείωση 30% από την αρχή του χρόνου σε μικρά νησιά του Αιγαίου.

Φόρος εισοδήματος

Ένα τμήμα της φορολογικής μεταρρύθμισης που δεν έχει γίνει ακόμα «αισθητό» θα γίνει αντιληπτό «στα εκκαθαριστικά του ερχόμενου διαστήματος. Για περίπου 500.000 πολίτες θα γίνει σημαντική μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης», δήλωσε ο κ. Κώτσηρας.

«Με τη φορολογική μεταρρύθμιση πέρασε μία σημαντική μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης της τάξης του 30% για τις κατοικίες και για τα αυτοκίνητα έως και 70%, κάτι που υπολογίζεται σύμφωνα με τους ρύπους που εκπέμπει το εκάστοτε όχημα», είπε ο υφυπουργός.

Ταυτόχρονα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων εκτός Αττικής βλέπουν μείωση 50% στο τεκμαρτό εισόδημα.

Μητέρες επαγγελματίες

Μία ακόμα κοινωνική ομάδα που θα δει αλλαγή στα εκκαθαριστικά είναι οι νέες μητέρες. «Γυναίκες, νέες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί απαλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα», δήλωσε ο κ. Κώτσηρας.

Ταυτόχρονα, ιδιοκτήτες που νοίκιασαν κλειστά σπίτια ή τα μετρέτρεψαν από βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb) σε μακροχρόνια, θα δουν επίσης μειωμένα εκκαθαριστικά.

Για ακίνητα σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων η μείωση φόρου θα φτάσει το 50%, ενώ, γενικότερα, προβλέπεται μείωση φόρου 20% για ασφαλισμένα ακίνητα για φυσικές καταστροφές.

Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Σημαντικό ρόλο στη φορολογική μεταρρύθμιση διαδραμάτισε η «πάταξη» της φοροδιαφυγής, μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων, συστημάτων ανάλυσης δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

«Οφείλουμε την καλή πορεία της οικονομίας να τη γυρίζουμε στον Έλληνα πολίτη, χωρίς να διαταράσσουμε τη δημοσιονομική προσπάθεια. Αυτό το κάναμε και τον Απρίλιο, όταν από τα έσοδα από την πάταξη της φοροδιαφυγής είχαμε τα 250 ευρώ κάθε χρόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους και την επιστροφή ενός ενοικίου στους μισθωτές», δήλωσε ο υφυπουργός.

Την καλή πορεία της οικονομίας πρέπει να τη γυρίζουμε πίσω με «μόνιμα μέτρα, όχι αποσπασματικά», τόνισε ο κ. Κώτσηρας.

