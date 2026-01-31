Ακίνητα: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για διορθώσεις στο Ε9 του 2025

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2026, ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή διορθώσεων και αλλαγών που αφορούν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας του φορολογικού έτους 2025. Οι φορολογούμενοι που πραγματοποίησαν μεταβολές στα ακίνητά τους μέσα στο 2026 μπορούν να συνεχίσουν να τις δηλώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι αλλαγές δηλώνονται με την υποβολή του εντύπου Ε9, το οποίο αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ενότητα «Περιουσιολόγιο» της ψηφιακής πύλης myAADE.

Πώς γίνεται η υποβολή του Ε9

Οι φορολογούμενοι που αποκτούν, μεταβιβάζουν ή τροποποιούν ακίνητα και τα στοιχεία τους δεν ενημερώνονται αυτόματα μέσω της εφαρμογής myProperty, οφείλουν να προχωρήσουν σε υποβολή ή τροποποίηση δήλωσης Ε9. Η διαδικασία περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα, όπως:

επιλογή του έτους για το οποίο υποβάλλεται η δήλωση και δημιουργία νέας εγγραφής Ε9,

εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή ακινήτων στους πίνακες κτισμάτων, οικοπέδων και γηπέδων,

συμπλήρωση όλων των απαραίτητων περιγραφικών στοιχείων, όπως επιφάνεια, είδος εμπράγματου δικαιώματος και ποσοστό συνιδιοκτησίας,

γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω στοιχείων περιοχής είτε μέσω του ψηφιακού χάρτη αντικειμενικών αξιών,

αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τα κτίσματα στα οποία υπάρχει πλήρης κυριότητα ή επικαρπία.

Παράλληλα, ανάλογα με τον λόγο μεταβολής, απαιτείται η καταχώριση στοιχείων συμβολαίων, διαθηκών ή λοιπών σχετικών πράξεων. Κάθε ενέργεια αποθηκεύεται προσωρινά, ενώ πριν την οριστική υποβολή παρέχεται δυνατότητα προεπισκόπησης της συνολικής περιουσιακής εικόνας.

Πότε ενημερώνεται αυτόματα το Ε9

Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το Ε9 ενημερώνεται αυτόματα. Ειδικότερα:

όταν η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty,

όταν δηλώσεις γονικής παροχής ή δωρεάς κατατίθενται ηλεκτρονικά και αφορούν μεταβίβαση πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας, ακόμη και για ποσοστό έως 100%.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές μεταβολές καταχωρίζονται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Περιουσιολογίου Ακινήτων, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη ενέργεια από τους φορολογούμενους.