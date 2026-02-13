Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Φεβρουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Υποκρισία... ολυμπιακών διαστάσεων

Ελεύθερος Τύπος: Ο χάρτης ενοικίων σε 96 περιοχές

Η Καθημερινή: Με AI η "Ασπίδα του Αχιλλέα"

Τα Νέα: Η ΠΑΣΚΕ παίρνει 40%, το ΠΑΣΟΚ μόνο... 12%

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φανάρι και αναποδογύρισε – Τραυματίστηκε ο οδηγός

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MyBusinessSupport: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για διορθώσεις ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για οικογένειες παιδιών με καρκίνο

07:12TRAVEL

Λάρισα: Το χωριό που ξεριζώθηκε και άλλαξε τόπο λόγω της πανώλης

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:05ΚΟΣΜΟΣ

«Seabed Curtain»: Το σχέδιο των 80 δισ. δολαρίων για να σωθεί «ο παγετώνας της Αποκάλυψης»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Φεβρουαρίου

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

06:36LIFESTYLE

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece» – Οι υποψήφιοι και όσα θα δούμε

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Νίκη-δήλωση ψάχνει ο Παναθηναϊκός AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

06:28WHAT THE FACT

Εκπληκτική ιατρική ανακάλυψη σε ομαδικό τάφο - Σε κρανίο η αρχαιότερη νευροχειρουργική επέμβαση

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιατί καίνε αγάλματα του «Βάαλ» στις διαδηλώσεις

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Όλα στο τραπέζι» στη σημερινή συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί η αστυνομία έκανε έφοδο στα γραφεία της Κομισιόν - Πώς νοικιάζει τα ακίνητα που είχε πουλήσει

06:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αισιοδοξία χωρίς αυταπάτες στην κυβέρνηση μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεν έχει τέλος η κακοκαιρία – Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες – Επιστρέφει το κρύο από Τρίτη

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές της φορολογικής μεταρρύθμισης - Ποιοι ωφελούνται

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

