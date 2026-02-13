Αυτές είναι οι 13 σχολές με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2024

Υψηλά ποσοστά ανεργίας καταγράφονται για αποφοίτους που σπούδασαν Ανθρωπολογία, Μηχανική Υπολογιστών και Καλές Τέχνες, σύμφωνα με ανάλυση της Federal Reserve για το 2024.

Οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι σε μία συμπιεσμένη αγορά εργασίας, οι νέοι πτυχιούχοι χρειάζεται να επενδύσουν περισσότερο στη δικτύωση και να διευρύνουν το πεδίο αναζήτησης εργασίας.

Η έρευνα εξέτασε 73 ειδικότητες, με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και εστίασε σε αποφοίτους ηλικίας 22 έως 27 ετών με πτυχίο ή ανώτερο τίτλο.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Ανθρωπολογία με ποσοστό ανεργίας σχεδόν 8%, ενώ, υψηλές επιδόσεις καταγράφηκαν και σε κλάδους των Τεχνών. Αντίθετα, ορισμένες ειδικότητες στον χώρο της εκπαίδευσης εμφάνισαν από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Glassdoor, Ντάνιελ Ζάο, σημειώνει ότι οι ειδικότητες με την υψηλότερη ανεργία δεν ανήκουν σε μία ενιαία κατηγορία. Όπως αναφέρει, από τη μία υπάρχουν κλάδοι με περιορισμένες θέσεις εργασίας –όπως οι Τέχνες– και από την άλλη ειδικότητες με υψηλές απολαβές αλλά έντονο ανταγωνισμό, όπως η Μηχανική και η επιστήμη Υπολογιστών.

Σημαντικό είναι και το ποσοστό υποαπασχόλησης, δηλαδή το σκέλος των αποφοίτων οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις που δεν απαιτούν πανεπιστημιακό τίτλο. Στη Μηχανική και την επιστήμη Υπολογιστών, αυτά τα ποσοστά είναι κάτω από 20%, ενώ, στην Ανθρωπολογία και τις Τέχνες ξεπερνούν το 50%.

Παράλληλα, η αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφει τη χαμηλότερη ετήσια αύξηση θέσεων εργασίας από το 2003 (εκτός περιόδων ύφεσης). Το ποσοστό ανεργίας για τους πρόσφατους αποφοίτους διαμορφώθηκε στο 5,6% τον Δεκέμβριο, αυξημένο σε σύγκριση με τις αρχές του 2025.

Η τάση «χαμηλών προσλήψεων – χαμηλών απολύσεων» ενδέχεται να δυσκολεύει την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με αναλυτές της Goldman Sachs. Οι ειδικοί συστήνουν ενίσχυση της δικτύωσης, αξιοποίηση των υπηρεσιών διασύνδεσης των πανεπιστημίων και «άνοιγμα» σε εναλλακτικούς κλάδους, όπου οι δεξιότητες των αποφοίτων έχουν ζήτηση και αξιοποιούνται.

Οι 13 ειδικότητες με ανεργία άνω του 6%