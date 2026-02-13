XPeng GX: Το κινεζικό SUV που υπόσχεται έως 1.600 χιλιόμετρα αυτονομίας

Του Γιάννη Σκουφή

Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν κάνει άλματα σε τεχνολογία και ποιότητα κατασκευής, όμως η σχεδιαστική «έμπνευση» από ευρωπαϊκά μοντέλα παραμένει συχνό φαινόμενο.

Το νέο XPeng GX είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το μεγάλο SUV της εταιρείας από την Guangzhou εμφανίζει έντονες ομοιότητες με το κορυφαίο Range Rover, ειδικά στο προφίλ.

Πέρα όμως από τη σιλουέτα του που παραδοσιακά παραπέμπει σε Range Rover, το κινεζικό SUV αναμένεται ανάλογα ποιοτικό και το κυριότερο πολύ πιο προσιτό οικονομικά. Μάλιστα, το GX θα διαθέτει έξι καθίσματα -όλα με δυνατότητα ανάκλησης- σε διάταξη τριών σειρών.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει δώσει έμφαση στην ισορροπία μεταξύ άνεσης επιβατών, χώρου αποσκευών και οδικής συμπεριφοράς, το λεγόμενο «αδύνατο τρίγωνο» των μεγάλων SUV. Μάλιστα, ακόμη και με όλες τις θέσεις κατειλημμένες, το GX υπόσχεται πρακτικό και μεγάλο πορτμπαγκάζ.

Βασίζεται στη νέα πλατφόρμα SEPA 3.0 με αρχιτεκτονική 800V και ενσωματώνει σύστημα steer-by-wire και τετραδιεύθυνση. Κάτω από το αμάξωμα αναμένεται να βρίσκεται το σύστημα πρόωσης με range extender, με συνολική αυτονομία που μπορεί να προσεγγίζει ακόμα και τα 1.600 χιλιόμετρα.

Η επίσημη πρεμιέρα αναμένεται στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου τον Απρίλιο του 2026. Σύμφωνα με κινεζικά μέσα, η τιμή εκκίνησης θα διαμορφώνεται περίπου στις 57.000 ευρώ, τη στιγμή που το Range Rover στην Κίνα ξεκινά πάνω από τις 200.000 ευρώ.