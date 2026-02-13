Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 9:00:00 πμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΥΓΕΤΟΥ απο κάθετο: ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΒΑΡΑΣΟΒΗΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΤΑΥΓΕΤΟΥ έως κάθετο: ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΝΟ 54 από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ

132

Κατασκευές

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΠΙΠΙΝΟΥ απο κάθετο: ΔΕΟΣΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

172

Λειτουργία

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΩΝ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ απο κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΧΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΞ. ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΜΑΜΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΜΑΜΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

130

Κατασκευές

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 11:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΜΑΜΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΝΘ. ΜΑΜΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

130

Κατασκευές

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 12:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΥΛΙΜΕΝΗΣ ΝΟ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΝΟ 29 απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΜΕΡΟΠΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

135

Κατασκευές

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

173

Λειτουργία

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΑΡΗ απο κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ έως κάθετο: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ απο κάθετο: ΚΟΝΙΑΡΗ έως κάθετο: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

125

Λειτουργία

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 2:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΖΈΦΥΡΟΥ.

133

Κατασκευές

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 3:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΤΣΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΛΛΕΩΝ.

132

Κατασκευές

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΝΑΤΟΛΗΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ - ΚΑΛΑΜΩΝ - ΑΣΤΩΝ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΑΘΗΝΑΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΙΧΑΛΗ - ΦΙΛΙΑΣ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΦΙΛΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

365

Λειτουργία

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 4:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΛΙΓΟΡΙ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ - ΧΙΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

1567

Λειτουργία

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ, ΓΛΑΥΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ, ΔΑΝΑΙΔΩΝ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΙΡΙΔΟΣ.

134

Κατασκευές

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 4:30:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΞΑΝΘΟΥ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ - ΔΡΑΜΑΣ - ΧΙΟΥ - ΖΑΛΟΓΓΟΥ - ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ - ΑΛΑΜΑΝΑΣ - ΑΝΔΡΟΥ - ΛΕΩΦ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΓΕΝΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ

1567

Λειτουργία

13/2/2026 8:00:00 πμ

13/2/2026 4:30:00 μμ

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - ΚΑΛΒΟΥ - ΚΗΦΙΣΟΥ - Λ.ΚΑΤΣΩΝΗ

98

Κατασκευές

13/2/2026 8:30:00 πμ

13/2/2026 4:30:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΝΑΥΣΙΚΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ - ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ - ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ - ΕΚΑΒΗΣ - ΚΛΥΤΑΙΜΝΙΣΤΡΑΣ

97

Λειτουργία

13/2/2026 10:00:00 πμ

13/2/2026 12:00:00 μμ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΙΚΕΡΜΙ - ΝΤΡΑΦΙ - ΘΕΣΠΙΔΟΣ - ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

22

Λειτουργία

13/2/2026 10:00:00 πμ

13/2/2026 12:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΑΓ.ΣΚΕΠΗΣ - ΑΛ.ΓΚΙΝΗ - ΣΕΛΗΝΗΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΑΕΤΩΝ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ - ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΙ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

365

Λειτουργία

13/2/2026 10:00:00 πμ

13/2/2026 2:00:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ απο κάθετο: ΕΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 10:00 πμ έως: 02:00 μμ

136

Κατασκευές

13/2/2026 10:00:00 πμ

13/2/2026 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ, ΚΝΩΣΣΟΥ.

130

Κατασκευές

13/2/2026 11:00:00 πμ

13/2/2026 3:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΛΗΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΣΤΡ. ΚΟΝΤΟΥΛΗ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΤΡ. ΚΟΝΤΟΥΛΗ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΝΟ 5 έως κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ

143

Κατασκευές

13/2/2026 12:00:00 μμ

13/2/2026 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 192 έως κάθετο: ΠΟΥΛΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

124

Λειτουργία

13/2/2026 12:00:00 μμ

13/2/2026 3:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΝΑΥΠΛΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ έως κάθετο: ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ

137

Κατασκευές

13/2/2026 12:00:00 μμ

13/2/2026 4:30:00 μμ

Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ - ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

99

Κατασκευές

13/2/2026 12:00:00 μμ

13/2/2026 6:00:00 μμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΡΑ, ΖΈΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ.

131

Κατασκευές

