Γνωρίστε τη «Βαρόνη» - Το μακρύτερο φίδι στον κόσμο μόλις ανακαλύφθηκε

Πρόσφατα το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε ότι ένα θηλυκό φίδι γνωστό ως δικτυωτός πύθωνας «βαρόνη» είναι το μακρύτερο άγριο φίδι στον κόσμο.

Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή Maros του Νότιου Σουλαουέζι της Ινδονησίας στα τέλη του 2025.



Ο Ραντού Φεράντιο, ερευνητής και φωτογράφος φύσης που ζει στο Μπαλί της Ινδονησίας εδώ και δύο δεκαετίες, συνάντησε πολλά μεγάλα φίδια – αλλά μόλις είδε τη βαρόνη, κατάλαβε ότι ήταν κάτι εξαιρετικό. «Δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο φίδι», είπε ο Φεράντιο. «Θα μπορούσε εύκολα να καταπιεί τουλάχιστον ένα μοσχάρι, αν όχι μια ενήλικη αγελάδα», πρόσθεσε.



Ο Φεράντιο άκουσε για τη βαρόνη από έναν τοπικό εκπαιδευτή άγριας ζωής και μαζί ξεκίνησαν τον περασμένο Ιανουάριο να τη μετρήσουν χρησιμοποιώντας μια ειδική ταινία μέτρησης καμπυλών και τεκμηριώνοντας τη διαδικασία σε φωτογραφίες και βίντεο.

Το μήκος του μετρήθηκε όχι σε πλήρη ακινησία, σε 7 μέτρα και 22 εκατοστά από το κεφάλι έως την ουρά και το βάρος του περίπου στα 97 κιλά.



Όπως εξήγησε ο ερευνητής, το πραγματικό μήκος του φιδιού θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς δεν αναισθητοποιήθηκε κατά τη λήψη των μετρήσεων.

Υπό αναισθησία, οι μύες του φιδιού χαλαρώνουν εντελώς, γεγονός που μπορεί να προσθέσει άλλα 70 εκατοστά έως και ένα μέτρο στο μήκος του.