Γαλλία: Εννιά παιδιά είχε η μητέρα που έβαλε τα 2 βρέφη στον καταψύκτη - Γεννήθηκαν μεταξύ 2011-2018

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να φωτίσει τα αίτια θανάτου και να προσδιορίσει τις χρονολογίες που γεννήθηκαν

Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το χρονικό της φρίκης με τα νεκρά βρέφη που εντοπίστηκαν σε καταψύκτη στη Γαλλία. Η γυναίκα περίπου 50 ετών που συνελήφθη στην περιοχή Οτ ντε Σεν ομολόγησε ότι απέκρυψε τις εγκυμοσύνες της από την οικογένειά της. Η νεκροψία έχει προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου των βρεφών, τα οποία, όπως λέει, γεννήθηκαν μεταξύ 2011 και 2018.

Η φρικιαστική σκηνή αποκαλύφθηκε την Τρίτη, όπου τα πτώματα δύο βρεφών ανακαλύφθηκαν σε καταψύκτη στο σπίτι ενός άνδρα. Μια γυναίκα, η οποία αναγνωρίστηκε ως η μητέρα των μωρών, συνελήφθη. Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ο εισαγγελέας της Μπεζανσόν, Σεντρίκ Λοζελίν, παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πώς ανακαλύφθηκαν τα βρέφη

Την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, γύρω στις 4:45 μ.μ., ένας 52χρονος άνδρας επικοινώνησε με την αστυνομία, αφού η αδερφή του ανακάλυψε το πτώμα ενός νεογέννητου μωρού σε καταψύκτη στο σπίτι του στην Οτ-Σον, σύμφωνα με αστυνομική πηγή. Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί βρήκαν το πτώμα ενός δεύτερου βρέφους σε μια σακούλα κρυμμένη στην ίδια καταψύκτη.

Ποια είναι η γυναίκα που συνελήφθη

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα της έρευνας, οι υποψίες πέφτουν στη σύντροφο του άνδρα, μια 50χρονη γυναίκα χωρίς ποινικό μητρώο. Δεν είχε νέα της από τότε που έφυγε από το οικογενειακό σπίτι τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην έρευνα. Έκτοτε, το όχημά της είχε εντοπιστεί να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε δρόμο στην Πορτογαλία, τη χώρα καταγωγής της.

Από την αναχώρηση της ύποπτης, το νοικοκυριό βρισκόταν «υπό τη μορφή οικογενειακής αναδιοργάνωσης» και η αδερφή του άνδρα ξεκαθάριζε την κατάψυξη, την οποία χρησιμοποιούσε μόνο η μητέρα.

Το ζευγάρι έχει πέντε παιδιά, τέσσερα εκ των οποίων, ηλικίας 14 έως 20 ετών, ζούσαν στο σπίτι στο Aillevillers-et-Lyaumont, μιας πόλης περίπου 1.700 κατοίκων. Η ύποπτη έχει επίσης τέσσερα άλλα παιδιά από προηγούμενο γάμο στην Πορτογαλία, ένα εκ των οποίων ζούσε επίσης στο σπίτι. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ζαν Κλοντ Τραμεσέλ, το ζευγάρι «έζησε στην πόλη για περίπου είκοσι χρόνια, αλλά δεν εργάστηκε εκεί». «Είναι άνθρωποι που μένουν κλεισμένοι στον εαυτό τους», πρόσθεσε.

Η γυναίκα συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την Αστυνομία γύρω στη 1 π.μ. την Τετάρτη στη Βουλώνη-Μπιγιανκούρ, όπου φέρεται να ζει ένας από τους γιους της. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Haute-Saône για ανάκριση.

Τι είπε η ύποπτη στους ερευνητές

Η μητέρα είπε στους ερευνητές ότι «γέννησε στο σπίτι» και στη συνέχεια «τύλιξε τα νεογέννητα αμέσως μετά τη γέννηση» πριν τα τοποθετήσει «σε αυτήν την καταψύκτη που βρίσκεται στο δωμάτιο πλυντηρίων του σπιτιού», δήλωσε ο εισαγγελέας της Μπεζανσόν το βράδυ της Πέμπτης.

Δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα τις ημερομηνίες γέννησης των δύο μωρών, τοποθετώντας τες μεταξύ 2011 και 2018.

Η ύποπτη, μητέρα εννέα παιδιών, ισχυρίζεται ότι «έκρυψε τις εγκυμοσύνες της από την οικογένεια και τους φίλους της» και ότι «εφηύρε εξηγήσεις όταν ρωτήθηκε για την αύξηση βάρους της», φορώντας «φαρδιά ρούχα για να το κρύψει». «Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεών της, έκλαιγε πολύ συχνά και έλεγε ότι λυπόταν τα παιδιά και την οικογένειά της», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα

Έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα για τις δολοφονίες ανηλίκων κάτω των 15 ετών, εγκλήματα που τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με τον Cédric Logelin. Η εισαγγελία ζήτησε την προσωρινή κράτηση της υπόπτου.

Ο σύντροφός της, ο οποίος σήμανε συναγερμό, συνελήφθη και δήλωσε ότι «δεν γνώριζε καθόλου αυτές τις εγκυμοσύνες και ήταν εντελώς σοκαρισμένος», ανέφερε ο εισαγγελέας. Προς το παρόν, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του.

Η νεκροψία πρόκειται να πραγματοποιηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα, για να διαπιστωθούν οι «ακριβείς συνθήκες» του θανάτου των βρεφών, όπως ανέφερε λεπτομερώς ο εισαγγελέας, και ίσως για να προσδιοριστεί η κατά προσέγγιση ημερομηνία των γεγονότων.

