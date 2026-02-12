Γαλλία: Δύο μωρά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε καταψύκτη - Ύποπτη η μητέρα τους

Οι σοροί δυο βρεφών ανακαλύφθηκαν σε καταψύκτη στην περιοχή του Παρισιού τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από έναν άνδρα ο οποίος τηλεφώνησε μετά την ανακάλυψη του πτώματος ενός νεογέννητου μωρού σε καταψύκτη στο σπίτι του, στα ανατολικά της γαλλικής πρωτεύουσας. Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ανακάλυψαν και τη σορό του δεύτερου βρέφους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι υποψίες επικεντρώνονται στη μητέρα, ηλικίας περίπου 50 ετών, η οποία έφυγε από το σπίτι χωρίς προειδοποίηση.

Συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ πληροφορίες των γαλλικών ΜΜΕ αναφέρουν πως είναι μητέρα συνολικά 9 παιδιών.