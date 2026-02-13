Διακοπές νερού την Παρασκευή (13/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Πάφου και Αρετής
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ (ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ)
Φλογαΐτου και Παπούλια
- ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Ερυθραίας και Αγίου Αθανασίου
(ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Σινώπης και Γρ. Λαμπράκη
